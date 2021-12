Apple travaillerait sur un iPad de 15 pouces pour une utilisation comme smart display, assurément.

Il fut un temps où les iPad d’Apple ne faisaient pas plus de 9 pouces de diagonale. Ensuite, la firme de Cupertino avait introduit son iPad Pro avec un écran d’une diagonale de 12,9 pouces, ce qui pouvait alors sembler plutôt énorme. D’autant plus que, à l’époque, la marque à la pomme proposait encore à son catalogue des ordinateurs portables de 13 pouces. Les utilisateurs se sont cependant rapidement habitué à cette taille, et l’apprécie aujourd’hui au quotidien. Se pourrait-il qu’Apple soit arrivé au stade où c’est trop grand ? La marque à la pomme voit-elle plus grand ?

Apple travaillerait sur un iPad de 15 pouces

Si l’on en croit la newsletter Power On du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, la firme de Cupertino travaillerait actuellement sur un iPad de 15 pouces. Ce qui est intéressant, c’est que, apparemment, ce grand iPad permette à la marque à la pomme de venir concurrencer des entreprises comme Amazon qui proposent des smart displays.

Pour une utilisation comme smart display, assurément

Mark Gurman affirme que cette plus grande tablette disposerait aussi de fonctionnalités dédiées, comme des haut-parleurs plus puissants, ce qui pourrait être très appréciable pour remplir une pièce avec de la musique, par exemple, et que les caméras disposeraient d’une orientation paysage par défaut. Un branchement pour l’alimentation serait aussi localisé à l’arrière de la tablette, tout comme le nécessaire pour une fixation murale, ce qui permettrait d’envisager d’utiliser cet iPad 15 pouces comme tablette complète de pilotage pour la maison, pour visualiser qui est à la porte, si vous avez une sonnette vidéo, par exemple.

Ceci étant dit, il ne faudrait pas s’attendre à voir arriver ce nouvel iPad avant un certain temps. En effet, Mark Gurman pense savoir que cet iPad 15 pouces ne serait pas commercialisé avant un ou deux ans. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir un tel produit arriver. Quant à la question du prix d’une telle bête, on préfère ne pas y penser…