Apple travaillerait sur des iPad Pro avec écran OLED

Les prochains iPad Pro pourraient disposer d'un écran OLED avec une dalle LTPO pour un taux de rafraîchissement plus large.

À l’heure actuelle, la gamme Apple iPad Pro se compose d’un grand modèle de 12,9 pouces avec un écran mini LED ainsi que d’un modèle de 11 pouces équipé d’un écran LCD, plus petit et moins onéreux. Cela étant dit, si l’on en croit le cofondateur et PDG de DSCC, Ross Young, cela pourrait changer avec la prochaine génération d’iPad Pro.

Les prochains iPad Pro pourraient disposer d’un écran OLED

Selon l’analyste, la firme de Cupertino pourrait procéder à une mise à jour conséquente de ces deux modèles de tablettes en utilisant la technologie d’écran OLED. Il s’agit là de la même technologie que l’on retrouve dans d’autres produits de la marque à la pomme comme l’iPhone et l’Apple Watch. Le rapport de Ross Young cite aussi une publication du site coréen The Elec qui affirme que LG chercherait à devenir le fournisseur d’écrans OLED pour Apple.

avec une dalle LTPO pour un taux de rafraîchissement plus large

Le rapport précise aussi que les écrans OLED pourraient intégrer des panneaux LTPO, lesquels sont déjà utilisés dans les iPhone 13. En utilisant de tels panneaux, l’écran pourrait être en mesure d’atteindre des taux de rafraîchissement plus élevés.

Pour replacer les choses dans leur contexte, le taux de rafraîchissement de l’écran des iPad Pro actuels va de 24 à 120 Hz, contrairement à l’iPhone 13 qui peut évoluer entre 10 et 120 Hz. Pouvoir fonctionner à un taux de rafraîchissement si faible permet de consommer moins d’énergie, ce qui permettrait à la tablette d’offrir une autonomie plus grande encore. Nul ne sait cependant que la nouvelle génération d’iPad Pro pourrait être officialisé par la firme de Cupertino. Il va falloir patienter.

La dernière qu’Apple avait mis à jour son iPad Pro, c’était en 2021. La tablette avait alors eu droit à une amélioration significative en termes de performances avec l’intégration d’une puce M1, et ce, pour les deux variantes, 12,9 et 11 pouces.