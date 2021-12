Apple travaillerait déjà sur un casque de réalité mixte deuxième génération pour 2024

Apple travaillerait sur un casque de réalité mixte de deuxième génération. Celui-ci pourrait être lancé dès 2024.

Si les différentes et désormais nombreuses rumeurs qui circulent sont avérées, Apple se préparerait à lancer son premier casque de réalité mixte dans le courant de l’année 2022. Ce ne sera là que le début d’un bien plus vaste projet de la part de la firme de Cupertino visant à commercialiser davantage d’appareils de réalité virtuelle et/ou augmentée, avec pour objectif ultime, si l’on peut dire, de remplacer l’iPhone par des lunettes de réalité augmentée dans les dix prochaines années.

Cela étant dit, si le modèle de première génération pourrait effectivement arriver l’année prochaine, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme aujourd’hui que la marque à la pomme ne perdrait pas de temps et serait actuellement à pied d’œuvre sur la conception d’un casque de deuxième génération qui serait commercialisé en 2024. Ce modèle de deuxième génération devrait non seulement disposer d’un design plus léger mais aussi d’un nouveau système de batterie et d’un processeur plus performant.

Cela n’a rien de très surprenant finalement. Les modèles de première génération, quels qu’ils soient, sont très souvent destinés aux technophiles, et avec le temps, les entreprises peaufinent leur produit pour les rendre meilleurs, plus légers, plus fonctionnels et potentiellement moins onéreux. Difficile de savoir si le casque qui sera proposé en 2024 sera une paire de lunettes, les fameuses lunettes dont les rumeurs parlent depuis si longtemps, ou s’il s’agira encore d’un casque similaire aux casques de réalité virtuelle qui existent déjà sur le marché, mais pour le savoir, il faudra patienter.

Les rumeurs affirment en tous les cas que les casques de la firme de Cupertino ne seront pas donnés. Autrement dit, il semble plutôt ambitieux, ou prématuré tout du moins, que l’entreprise travaille déjà sur un deuxième modèle sans connaître le succès du premier. Est-ce présomptueux ? À moins que la marque à la pomme ait toute confiance en ses technologies…