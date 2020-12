Apple travaille bien sur son propre modem

Avec une telle quantité de cash, Apple peut se permettre bien des choses, y compris viser la totale indépendance pour ses composants. Un doux rêve qui se rapproche avec le lancement récent de la puce Apple Silicon M1.

Apple a commencé à travailler sur son propre modem cellulaire cette année. L’information provient d’un cadre de la firme de Cupertino. Selon un rapport de Bloomberg, c’est le vice-président des technologies hardware Johny Srouji qui l’aurait annoncé à des employés durant une réunion : “Cette année, nous avons démarré le développement de notre premier modem cellulaire interne, lequel permettra une autre transition stratégique des plus importantes. Les investissements stratégiques à long terme comme celui-ci sont essentiels à nos produits, nous assurant notamment d’avoir un prévisionnel de technologies innovantes pour l’avenir.”

Actuellement, le géant américain utilise les modems cellulaires de Qualcomm dans ses appareils, y compris l’iPhone 12. Apple et le fabricant de puces ont d’ailleurs signé un accord sur six ans après avoir résolu un différend juridique concernant des royalties sur des brevets. Les prochains iPhone seront donc encore équipés de composants Qualcomm. Que la firme de Cupertino développe son propre modem n’est pas surprenant, elle avait racheté la majorité des activités modem d’Intel pour 1 milliard de dollars en 2019 après que ce dernier avait abandonné ses projets de produire des modems 5G pour les smartphones. Selon Bloomberg, la marque à la pomme engagerait même des ingénieurs de Qualcomm depuis quelque temps et disposerait d’équipes à San Diego, Cupertino et en Europe qui travaillent sur le sujet.

Une nouvelle grosse transition hardware à venir

De plus, ce n’est un secret pour personne que l’entreprise cherche à faire diminuer au maximum sa dépendance envers des fournisseurs tiers. Cela avait commencé avec le projet de processeur des iPhone il y a 10 ans. Apple a lancé récemment son SoC M1, introduit dans des MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini en novembre. Cette transition vers davantage de composants maison pour le géant de la tech pourrait être un énorme pied de nez à Intel et Qualcomm. Comme Bloomberg le précise, Apple est directement responsable d’environ 7 % des ventes d’Intel et 11 % des revenus de Qualcomm.