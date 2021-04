Apple : Tim Cook évoque le projet de casque de réalité augmentée

Apple n'est pas du genre à évoquer ses projets à venir en public, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais parfois, il peut arriver qu'un mot ou un autre se retrouve dans la presse.

Une rumeur populaire court depuis quelque temps maintenant, voulant qu’Apple travaille à la conception de ses propres lunettes de réalité augmentée. Nous avons déjà vu un certain nombre de tentatives sur le sujet, notamment de la part de Google, mais ce ne fut pas le succès escompté. Bien qu’il s’agisse d’une idée très intéressante pour Apple, le scpecticisme reste de mise.

Tim Cook évoque un projet de wearable en réalité augmentée

Bien évidemment, la firme de Cupertino n’a rien confirmé publiquement mais une récente interview du PDG d’Apple, Tim Cook, menée par Kara Swisher, du New York Times, laisse clairement entendre qu’un tel appareil serait en préparation dans les laboratoires de la marque à la pomme.

Selon les propres mots de Tim Cook, l’un des exemples d’utilisation de cette réalité augmentée serait pour améliorer les conversations : “Vous et moi avons actuellement une discussion très sympathique. Mais elle pourrait être encore meilleure si vous pouvions l’agrément de graphiques ou autres éléments visuels. Je vois déjà la réalité augmentée décoller dans certains domaines avec l’utilisation du téléphone. Et je suis convaincu que la promesse sera plus grande encore dans le futur.”

À demi-mots, comme toujours, mais c’est un indice supplémentaire

Un tel scenario ne serait pas réalisable, ni même pratique, si l’on devait utiliser un appareil comme un smartphone ou une tablette. Il est donc tout à fait logique de penser que celui-ci prendrait la forme d’un wearable, et pourquoi pas une paire de lunettes. Bien évidemment, il ne s’agit que de pure spéculation de notre part mais Tim Cook n’a jamais été timide en ce qui concerne le fait de vanter les mérites de la technologie de réalité augmentée par le passé.

Sans prendre les déclarations du patron d’Apple pour argent comptant et encore moins pour preuve de l’existence d’une paire de lunettes de réalité augmentée, les rumeurs se multiplient ces derniers temps au sujet de produits en préparation autour de cette technologie, et de la réalité virtuelle. Et nous pourrions peut-être même en voir un dans les prochains mois…