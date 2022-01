Apple testerait plusieurs prototypes d’iPhone avec écran pliable mais serait toujours sceptique

Si les nombreuses rumeurs qui circulent depuis quelque temps sont avérées, Apple chercherait à concevoir un iPhone avec écran pliable. Aujourd’hui, si l’on croit une série de tweets publiés par le leakster @dylandkt, il semblerait que la firme de Cupertino ait apparemment déjà conçu plusieurs prototypes d’iPhone avec écran pliable et que ceux-ci soient actuellement en test, mais il est possible que nous ne voyions pas un tel appareil commercialisé avant très longtemps.

En effet, toujours selon les tweets de notre homme, la marque à la pomme resterait extrêmement sceptique et très précautionneuse quant à l’adoption d’un tel form factor. La firme de Cupertino n’est pas encore certaine que cette tendance du smartphone à écran pliable va durer ou si elle finira par cesser d’être “cool”, un peu comme les smartphones avec des écrans 3D sans lunettes qui ont arrêté d’être populaires et disparu du marché.

Le tweet affirme aussi qu’Apple veut s’assurer que, si elle devait effectivement adopter un nouveau form factor, en l’occurrence un smartphone avec écran pliable, il ne faudra pas qu’il y ait de quelques “régressions” par rapport au form factor actuel. Autrement dit, ce nouvel appareil devra être meilleur et non pas perdre en fonctionnalités ou en spécifications quelconques. Et cela se matérialise chez Apple, comme souvent, par une étude sur le long terme, pour voir comment les technologies autour des écrans pliables progressent, avant de décider de se lancer, ou non.

Apple a toujours eu l’habitude de prendre son temps avant d’adopter telle ou telle fonctionnalité. Cette annonce n’a rien de vraiment très surprenant. De plus, si vous vous souvenez bien, certains ont suggéré que, dans les dix prochaines années, la marque à la pomme pourrait remplacer son iPhone par des lunettes connectées. Difficile dans ce paysage de voir en quoi le développement et la commercialisation d’un iPhone avec écran pliable pourrait aider à progresser vers cet objectif. À suivre !

