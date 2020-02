Apple testerait actuellement des Mac avec des processeurs AMD

En matière de processeurs, il y a aujourd'hui deux camps qui s'affrontent. Celui d'Intel et celui de AMD. Chacun a des relations privilégiées avec certains constructeurs. Et parfois, les affinités changent. Ce pourrait être le cas bientôt chez Apple.

Ces dernières années, Apple s’est reposé exclusivement sur les processeurs Intel pour ses ordinateurs Mac. Rien n’est jamais gravé dans le marbre, particulièrement dans le monde de la tech. Les choses pourraient changer très bientôt dans le mesure où, selon du code récemment découvert dans la dernière version bêta de macOS Catalina, la firme de Cupertino testerait des configurations avec des processeurs AMD.

Apple testerait des processeurs AMD dans ses Mac

Le point le plus intéressant ici, c’est certainement qu’il n’y a actuellement aucun autre indice laissant entendre que la marque à la pomme souhaiterait passer d’Intel à AMD. Nous savons que la firme de Cupertino utilise déjà des puces AMD, notamment en ce qui concerne les cartes graphiques de ses Mac, mais comme dit, rien d’autre ne suggère un changement de ce genre. Il est possible, et c’est davantage probable, que Apple mène ici simplement des tests internes. Sans que cela n’aboutisse à un changement complet.

Exit Intel ? Tests pour un Mac gaming haut de gamme ? Nul ne le sait

Ce que l’on entend assez régulièrement par contre, c’est que Apple rêverait de pouvoir embarquer ses propres processeurs pour de futurs Mac. Il est même possible que des puces série A comme celles actuellement utilisées dans les iPhone et iPad se retrouvent embarquées dans des Mac. Cela étant dit, si un ce changement de Intel vers AMD devait arriver, il est possible que ceci ait un rapport avec un Mac haut de gamme dédié aux gamers, une machine évoquée par plusieurs rumeurs qui avaient fait surface il y a quelques mois. Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une énième rumeur, à prendre comme telle donc. Nul ne sait ce que Apple a véritablement prévu concernant les processeurs de ses Mac.