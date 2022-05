Apple testerait actuellement des iPhone avec port USB-C

Apple testerait des iPhone avec port USB-C, mais les premiers appareils équipés n'arriveraient pas avant l'année prochaine, au plus tôt.

Apple pourrait changer bientôt le port de charge de ses iPhone. Si l’on en croit un rapport de Bloomberg, l’entreprise testerait actuellement des iPhone et adaptateurs dotés d’un port USB-C, une connectique déjà utilisée par les MacBook et autres iPad, sans mentionner la grande majorité des appareils en dehors de l’écosystème Apple. Engadget a contacté la firme de Cupertino sur le sujet, sans réponse, pour le moment, de la part de l’intéressé.

D’après les sources de Bloomberg, l’adaptateur en test permettrait aux “futurs iPhone de fonctionner avec des accessoires conçus pour le connecteur Lightning actuel”. Il serait donc question d’un adaptateur Lightning-USB-C pour des lecteurs de cartes de crédit ou des disques externes, par exemple, qui viendraient se brancher sur les iPhone existants. Le rapport de Bloomberg précise par ailleurs que si Apple “décide de poursuivre dans cette voie, ce changement ne surviendrait pas avant 2023, au plus tôt.”

Bien que la décision de la firme de Cupertino de changer de technologie pour ce port ait été sujette à de nombreuses moqueries, passer à l’USB-C serait en vérité très bienvenu. Le plus grand standard de connectique actuel est à peine plus grand que le Lightning, mais peut fournir davantage de puissance et transférer les données plus rapidement. Cela viendrait aussi, évidemment, faciliter la vie de celles et ceux qui utilisent déjà l’USB-C pour recharger leurs autres appareils et qui doivent transporter un câble Lightning uniquement pour l’iPhone.

Les motivations d’Apple, par contre, ne sont peut-être pas totalement altruistes. En effet, l’Union Européenne ne cesse de pousser depuis plusieurs années à l’adoption d’un standard universel pour la recharge des smartphones. Récemment, une proposition de loi viendrait même rendre l’USB-C obligatoire sur ces appareils. Le fait qu’Apple teste des iPhone avec USB-C signifierait que le géant de la tech se conformerait à cette législation, même si elle n’est pas encore effective. Et si celle-ci devait l’être, le fait de n’avoir plus que de l’UBS-C, ou presque, permettrait aussi de réduire le gaspillage électronique.