Apple supprime les chargeurs des boîtes de tous ses iPhone au catalogue

Ces derniers mois, des rumeurs suggéraient que Apple pourrait avoir pris la décision de vendre ses iPhone 12 sans EarPods ni adaptateur secteur dans la boîte. L'information a été confirmée durant la keynote de ce mardi 13 octobre mais la décision est plus importante.

Cela faisait quelque temps que des rumeurs affirmaient que Apple avaient décidé de ne plus proposer d’accessoires dans les boîtes de ses iPhone 12. Adieu donc les écouteurs EarPods et autre adaptateur secteur. Un tweet de Mark Gurman, de Bloomberg, révèle que cette décision n’affectera pas uniquement l’iPhone 12 mais tous les iPhone actuellement au catalogue de la marque à la pomme.

Apple supprime l’adaptateur secteur des boîtes de tous ses iPhone

Autrement dit, cela signifie que le récent iPhone SE verra lui aussi sa boîte être sensiblement réduite, selon Mark Gurman. Apple devrait aussi commencer à intégrer des câbles USB-C vers Lightning en lieu et place de ses câbles USB-A vers Lightning. Cette décision a été quelque peu critiquée par des utilisateurs qui trouvent injuste cette décision prise par la firme de Cupertino dans la mesure où elle maintient les mêmes tarifs.

pas uniquement de celle de l’iPhone 12

On pourrait cela dit répondre que, en procédant ainsi, la marque à la pomme poursuit son objectif de devenir plus verte. D’autant plus que, à l’heure actuelle, nombreux sont celles et ceux à avoir déjà chez un, voire plusieurs adaptateurs secteur. Il n’y a pas vraiment besoin d’en avoir un neuf à l’achat d’un smartphone. Dans le même temps, la frustration ressentie par certains est tout à fait compréhensible dans la mesure où il faudra repasser à la caisse pour s’offrir un adaptateur si l’on en n’a pas. Un surcoût à la facture finale déjà élevée pour s’offrir un iPhone.

Reste que, en supprimant cet adaptateur secteur et les EarPods de la boîte de ses iPhone, cette dernière devient nettement plus petite, ce qui permet de placer davantage d’iPhone sur une seule et même palette et donc d’en expédier davantage, à moindre frais tout en réduisant l’impact environnemental. L’utilisateur y perd, la planète (et Apple) y gagnent. Rien de bien nouveau, finalement. À suivre !