Apple Spring Loaded : les iMac aussi à la fête ?

Apple tiendra dans quelques jours son traditionnel événement de printemps, baptisé Spring Loaded. Plusieurs produits devraient être annoncés, avec de nouveaux iMac ?

L’événement presse de printemps chez Apple est l’occasion, d’ordinaire, d’annoncer de nouveaux produits. Ce devrait être le cas pour cette édition 2021 mais, comme à son habitude, la firme de Cupertino n’a pas communiqué la liste précise des festivités. L’iPad devrait être à la fête, tout comme certains accessoires. L’iMac serait-il lui aussi de la partie ?

Et si l’on avait droit aussi à de nouveaux iMac pour ce Spring Loaded ?

Apple organisera dans quelques jours son événement Spring Loaded. Les rumeurs s’accordent pour dire que l’événement sera l’occasion pour Apple d’introduire enfin son accessoire AirTags dont on parle depuis si longtemps ainsi que de nouveaux iPad Pro avec écran mini LED et même une troisième génération de stylet Apple Pencil. Il pourrait y avoir un autre invité sur cette liste des annonces produit : l’iMac.

C’est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Mark Gurman de Bloomberg, que l’on ne présente plus, révèle s’attendre à ce qu’Apple introduise une nouvelle génération d’iMac. Cela fait longtemps que des rumeurs évoquent la possible existence de nouveaux modèles d’iMac et que ce rafraîchissement en bonne et due forme serait l’occasion d’introduire la nouvelle puce Apple Silicon (M1 ou une variante quelconque), mais la machine de bureau pourrait en profiter pour offrir un tout nouveau design.

La dernière fois que la firme de Cupertino a mis à jour le design de ses ordinateurs, c’était en 2012, à moins que vous ne comptiez le nouveau coloris introduit avec l’iMac Pro. Cela signifie que depuis près de 10 ans, le design n’a pas évolué. Autrement dit, il est plus que temps de procéder à un grand changement. Certains rapports affirment aussi que l’iMac 21,5 pouces serait en fin de vie et que la marque à la pomme se préparerait à lancer un nouveau modèle pour le remplacer.

Si cette information est avérée, cet événement Spring Loaded de la semaine prochaine devrait être riche en annonces produit mais pour l’heure, et sans aucune confirmation officielle, ce n’est qu’une énième rumeur. Attendons donc que l’événement soit derrière nous pour un éventuel nouvel iMac.