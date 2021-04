Apple Siri pourrait bientôt être capable de murmurer ou de crier selon le bruit ambiant

L'assistant numérique vocal d'Apple Siri pourrait bientôt être en mesure de murmurer ou de crier, selon le bruit ambiant, en répondant à vos sollicitations.

Les assistants numériques vocaux ont pour vocation de nous aider au quotidien. Mais ce quotidien peut être très changeant. Que l’on soit à la maison tôt le matin, le midi avec les enfants, à faire une soirée home cinéma ou pizza/match avec des amis, l’environnement, et le bruit ambiant, change très régulièrement. Dès lors, le volume de l’assistant numérique vocal est rarement le bon. Et c’est très frustrant. Apple réfléchit à changer cela pour Siri.

Un brevet Apple décrit comment Siri pourrait moduler son propre volume

Imaginons que vous organisez une petite fête chez vous – pas en ce moment avec les mesures sanitaires en place, évidemment -, que la musique soit forte que vous demandiez à Siri de faire quelque chose. Il y a de grandes chances que vous n’entendiez pas sa réponse simplement parce que la musique est trop forte, justement. Le contraire peut être vrai aussi. Vous êtes tranquillement chez vous, à pouvoir entendre une mouche voler, vous demander quelque chose à Siri et l’assistant vous répond avec le volume à fond.

Pour pouvoir se faire entendre correctement en toute circonstance

Si l’on en croit un brevet déposé récemment par Apple et découvert par AppleInsider, la firme de Cupertino réfléchirait à la manière dont Siri pourrait moduler son volume selon divers facteurs environnementaux. Autrement dit, dans un futur plus ou moins proche, Siri pourrait être capable de parler plus ou moins fort selon le volume ambiant de la pièce.

Ce volume pourrait aussi être ajusté selon le volume de votre propre voix. Si vous criez, Siri pourrait partir du principe que c’est précisément parce que la pièce est bruyante et l’assistant pourrait alors vous répondre en criant. A contrario, si vous chuchotez presque, Siri pourrait faire de même. Une telle fonctionnalité n’a rien de très nouveau. Amazon propose quelque chose de similaire sur son assistant numérique vocal Alexa. Apple ne ferait alors que se mettre au niveau de la concurrence.

Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’un brevet, rien ne saurait garantir que nous retrouverons un jour cette fonctionnalité implémentée dans tous les appareils compatibles avec Apple Siri. À suivre !