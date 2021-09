Apple s’intéresserait à l’architecture de puces RISC-V, alternative à ARM

Apple recherche un spécialiste de l'architecture de puces RISC-V, une architecture alternative à ARM, probablement pour des sous-composants de futurs produits.

À l’heure actuelle, la plupart des produits de la marque Apple utilisent des puces ARM. Cela comprend notamment les puces série A présentes dans l’iPhone ainsi que les puces série M introduites l’année dernière pour ses Mac. La firme de Cupertino semble aujourd’hui plutôt engagée vers ARM mais si l’on en croit une récente offre d’emploi, Apple s’intéresserait par ailleurs à l’architecture RISC-V.

Apple recherche un spécialiste de l’architecture de puces RISC-V

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, RISC est une alternative open source à ARM, bien que ARM soit elle-même basée sur RISC. L’un des avantages de RISC est de pouvoir réduire les coûts de fabrication des puces tout en améliorant leur efficacité énergétique, ce qui, vous le comprenez fort bien, pourrait grandement intéresser Apple.

De plus, en utilisant des puces RISC, il n’y aurait plus besoin de payer de licence à ARM pour l’utilisation de sa technologie. Cela étant dit, comme 9to5Mac le précise, ce n’est pas aussi simple. Changer d’architecture de puce est un projet titanesque, quelque chose qu’Apple aurait fait des années avant d’annoncer les Mac M1.

une architecture alternative à ARM, probablement pour des sous-composants

Ici, l’offre d’emploi laisse plutôt entendre que la firme de Cupertino s’intéresse à l’architecture RISC pour des algorithmes de machine learning et de vision par ordinateur ainsi que pour le traitement vidéo. L’offre d’emploi concerne par ailleurs le groupe Vector and Numerics, dont la tâche est de concevoir des sous-systèmes embarqués dans les produits Apple. Autrement dit, l’intérêt et l’utilisation de cette architecture de puces RISC pourrait ne concerner qu’un composant secondaire et non pas un composant principal, comme le processeur de l’iPhone ou du MacBook Pro.

Toujours est-il qu’il est, à ce stade, bien difficile de connaître les plans d’Apple en ce qui concerne cette architecture RIC-V. L’avenir nous dira peut-être de quoi il s’agit.