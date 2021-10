Apple simplifie le signalement d’applications de scam sur l’App Store

Apple ajoute un bouton sur l'App Store pour signaler les applications frauduleuses. Espérons que la firme de Cupertino réagira comme il se doit avec ces signalements.

Avec plusieurs millions d’applications sur l’Apple App Store, certaines ont des intentions malveillantes, la plupart du temps pour tenter d’arnaquer les utilisateurs. Nous avons déjà entendu de nombreuses histoires de ce genre, avec des applications de scam qui réussissaient à soutirer jusqu’à 1 million de dollars par mois à leurs utilisateurs. Il semblerait que la firme de Cupertino veuille intensifier son combat en simplifiant le signalement de ces applications.

Comme remarqué par Kosta Eleftheriou et Richard Mazkweich sur Twitter, il semblerait que la marque à la pomme ait enfin décidé d’ajouter un bouton “Signaler un problème” dans l’App Store. En cliquant/tapotant dessus, une page s’affiche permettant d’indiquer si l’application en question est un scam ou une imposture.

Avant cela, les utilisateurs devaient passer par une méthode longue et fastidieuse pour signaler ce genre d’applications, et ceux-ci se retrouvaient notamment redirigés vers un autre site, site sur lequel ils devaient s’authentifier avec leur compte Apple. Problématique, assurément. Avec l’intégration de ce bouton, les utilisateurs pourront donc faire part des problèmes à Apple plus facilement que jamais.

Espérons que la firme de Cupertino réagira comme il se doit avec ces signalements

Cette fonctionnalité nécessite cela dit que vous ayez installé l’application en question sur votre téléphone, ce qui est assez logique dans la mesure où Apple ne veut probablement pas que les gens abusent de la fonction pour attirer des problèmes à des applications parfaitement innocentes.

Bien que cette mise à jour soit très bienvenue, on ne sait pas encore combien de temps il faudra à la firme de Cupertino pour gérer ces signalements. Et l’on ne sait encore moins ce que fera la marque à la pomme à ce moment-là. Certaines langues critiques ont déjà rappelé qu’Apple avait plus d’une fois laissé exister longtemps ce genre d’applications sur son App Store. Le signalement sera effectivement plus simple, la réaction d’Apple nous indiquera si le géant américain est sérieux sur le sujet. À suivre !