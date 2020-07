Apple simplifie le règlement des paiements sur l’Apple Card

Apple a lancé son propre système de paiement Apple Card il y a presque un an maintenant aux États-Unis. C'est un travail encore en cours, évidemment. Aujourd'hui, Apple propose une vue façon tableau de bord pour tout savoir de sa situation financière.

Si vous êtes utilisateur Apple Card – espérons que ce puisse être le cas un jour en France – et que vous rêviez d’une manière plus simple et plus pratique de visualiser votre situation et régler vos paiements, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Apple vient de lancer un site dédié à l’Apple Card. Sur ce site, vous pourrez visualiser votre situation en détail, consulter le solde de votre compte, vérifier vos dates d’échéance et régler vos paiements.

Apple lance un site dédié à l’Apple Card

Avant cela, les utilisateurs ne pouvaient accéder à ces informations que via l’application Wallet. Une solution convenable jusqu’à un certain point. Pouvoir visualiser toutes ces informations de n’importe où, via un simple site web, est bien plus pratique au quotidien. Si vous êtes intéressé(e), direction le site en question, simple, sobre et efficace.

pour y visualiser sa situation, régler ses paiements, etc

L’arrivée de ce site dédié simplifie aussi grandement l’utilisation de l’Apple Card en elle-même même si la personne n’a pas d’iPhone ou d’iPad. Autrement dit, cela pourrait permettre d’élarger encore la cible de clients potentiels. La possibilité de vérifier sa situation et de régler les paiements via le web n’est pas nouvelle. Nombreuses sont les institutions bancaires et/ou de crédit à proposer cette option à leurs clients. Une fois encore, la firme de Cupertino a pris son temps mais la fonction existe aujourd’hui bel et bien. Mieux vaut tard que jamais.