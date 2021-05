Apple Silicon M1 : déjà une faille, impossible à corriger qui plus est

La puce Apple Silicon M1 est intéressante à bien des égards. Une faille de sécurité, impossible à corriger, vient malheureusement d'y être découverte.

La puce maison Apple Silicon M1 fait la fierté de la firme de Cupertino. À juste titre, d’ailleurs, dans la mesure où il s’agit de la première puce fabriquée par la marque à la pomme et que ces performances sont bien plus intéressantes que celles d’Intel. Cela étant dit, elles ne sont pas non plus exemptes de failles de sécurité…

Une faille découverte dans les puces Apple Silicon M1

Les failles de sécurité et autres vulnérabilités font partie intégrante de nos appareils électroniques. Il n’existe d’ailleurs probablement aucun appareil qui n’en ait pas. La puce M1 dévoilée assez récemment – l’année dernière – par Apple renferme malheureusement une vulnérabilité, et celle-ci n’est pas réparable.

La faille en question a été découverte par le développeur Hector Martin. Et si l’on dit qu’elle ne peut pas être corrigée, c’est parce que, de la même manière que Spectre hante les processeurs Intel, le problème est localisé au niveau matériel directement. Autrement dit, à moins qu’Apple ne procède à un rappel et un remplacement de tous les appareils actuellement équipés d’une puce M1 sur le marché, il n’y a rien à faire.

Une faille impossible à corriger

Si cette vulnérabilité venait à être exploitée, celle-ci permettrait aux applications d’échanger secrètement des données les unes avec les autres, sans que le système d’exploitation n’en soit informé. Ceci étant dit, Hector Martin précise que, bien que la faille existe, il n’y a pas vraiment matière à s’inquiéter. En effet, pour le moment tout du moins, il ne semble y avoir aucune utilisation néfaste associée.

Et ce souci pourrait finalement être une bonne chose pour Apple. Le fait que cette faille ait été découverte signifie que les ingénieurs de la firme de Cupertino vont pouvoir la corriger. Si celle-ci n’avait pas été mise au jour, plusieurs générations de puces Apple Silicon auraient pu être mises sur le marché. On se serait rendu compte du souci quelques années plus tard, alors que la puce était présente dans bien davantage de machines. Difficile cependant de savoir, à ce stade, si le souci sera corrigé à temps pour les puces M1X/M. À suivre !