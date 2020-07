Apple Silicon : les premiers MacBook Pro et MacBook Air avant la fin de l’année ?

Apple procède assez régulièrement aux mises à jour de ses machines portables. Aujourd'hui, avec la transition officialisée vers des puces maison Arm, les nouveautés sont plus que jamais attendues. Il se pourrait que les premières références arrivent avant 2021.

Il y a quelques mois, Apple annonçait l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle de MacBook Pro 13 pouces. Celui-ci arriverait avec de nouveaux processeurs et un nouveau clavier Magic Keyboard avec switches ciseaux. Cela étant dit, il semblerait que la firme de Cupertino puisse en profiter pour lui intégrer directement l’une de ses nouvelles puces Apple Silicon.

Les premières MacBook sous Apple Silicon avant la fin de l’année ?

Si l’on en croit un rapport de DigiTimes, Apple se préparerait actuellement à effectuer les expéditions de ses premiers appareils Apple Silicon, avant la fin de l’année 2020. Et plus précisément, avant la fin du troisième trimestre 2020. Ces machines seraient les MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air 13 pouces. Une information intéressante dans la mesure où Apple avait aussi mis à jour il y a quelques mois sa gamme MacBook Air avec de nouveaux processeurs et ce nouveau clavier Magic Keyboard.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Difficile de savoir si le lancement de ces modèles MacBook Pro et Air 13 pouces signifie que Apple ne proposera plus du tout de versions Intel. Lorsque la marque à la pomme avait officialisé sa transition vers des puces maison au détriment des puces Intel, le géant américain s’est bien gardé de préciser si des machines Intel continueraient d’être fabriquées ou non. Il est donc tout à fait possible que les deux versions cohabitent encore quelque temps.

De plus, l’analyste Ming-Chi Kuo suggérait récemment qu’il était aussi possible que les ordinateurs Apple Silicon soient proposés à un tarif plus abordable dans la mesure où Apple n’aurait plus à payer Intel pour ses puces. À suivre !