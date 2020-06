Apple Silicon : faudra-t-il dire adieu à Boot Camp ?

macOS est aujourd'hui un OS très abouti, avec nombre d'utilitaires et applications. Le passage à des puces ARM aura un énorme impact sur ces derniers. Il faudra les rendre compatibles avec cette architecture. Et pour certains, c'est apparemment impossible.

L’une des fonctionnalités intégrées à macOS, et très appréciée de nombre d’utilisateurs, c’est Boot Camp. Celle-ci permet de faire fonctionner des applications Windows sur leur ordinateur Mac en démarrant sous Windows directement. Et profiter du meilleur des deux mondes, pour ainsi dire. Malheureusement, il semblerait qu’avec les Mac sous ARM il faille se séparer à ne plus pouvoir utiliser Boot Camp.

Avec Apple Silicon, certaines applications pourraient rester sur le carreau

Comme vous le savez très certainement, Apple a officialisé durant sa keynote d’ouverture de la WWDC 2020 l’abandon à des puces Intel x86 au profit de puces maison Apple Silicon. Pour accompagner cette transition, la firme de Cupertino annonçait aussi un certain nombre d’outils visant à faciliter le développement d’applications compatibles. L’un de ces outils est baptisé Rosetta. Il doit permettre aux applications basées sur x86 de fonctionner sur la plate-forme Apple Silicon. Mais si l’on plonge dans la documentation de Rosetta, on apprend que l’outil ne fonctionne pas avec les applications de Machine Virtuelle qui virtualisent les plates-formes x86_64.

Et pour l’heure, c’est le cas de Boot Camp

Ce qui est précisément le cas de Boot Camp. Autrement dit, ce dernier ne fonctionnera pas avec les puces maison d’Apple. Et pour l’heure, Apple n’a pas encore annoncé de remplaçant à Boot Camp. Difficile donc de savoir s’il faudra faire totalement sans ou si un successeur arrivera. Il est possible que Apple ait déjà prévu de corriger ce gros problème ou de créer un tout nouvel outil pour faire tourner des applications Windows sur des machines avec une puce ARM mais pour l’heure, le mystère reste entier. Cela étant dit, la transition annoncée par Apple devrait prendre au moins deux ans. Nul doute que nous aurons davantage de détails au fur et à mesure.