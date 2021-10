Apple serait une société de jeux vidéo plus importante que Nintendo et Activision

Apple serait aujourd'hui un énorme acteur sur le marché du jeu vidéo, réalisant davantage de revenus que Nintendo, Activision, Microsoft ou Sony.

Quand on pense aux plus grosses entreprises du marché du jeu vidéo, des noms comme Nintendo et Activision arrivent très souvent rapidement à l’esprit. Après tout, ces deux sociétés sont à l’origine de licences parmi les plus emblématiques, comme Mario, Zelda, Call of Duty, etc. Ceci étant dit, il semblerait qu’Apple soit une plus grosse entreprise de jeu vidéo que ces deux grands noms réunis.

Apple serait aujourd’hui un énorme acteur sur le marché du jeu vidéo

Si l’on en croit une analyse menée par le Wall Street Journal, des données révélées durant le procès entre Apple et Epic a conduit à la conclusion que la firme de Cupertino pèserait en réalité plus lourd sur le marché du jeu vidéo que Nintendo, Activision, Microsoft et Sony réunis. Apparemment, les profits opérationnels d’Apple grâce au jeu vidéo sur la seule année 2019 étaient estimés à environ 8,5 milliards de dollars. Durant le procès, la marque à la pomme a déclaré que ces chiffres étaient faux et que le montant total était en réalité plus élevé.

Réalisant davantage de revenus que Nintendo, Activision, Microsoft ou Sony

Ces estimations placent Apple 2 milliards de dollars “plus haut” que les entreprises citées ci-dessus durant la même période de 12 mois. Et selon Sensor Tower, la réalité pourrait être plus impressionnante encore. Si l’on se base sur les données de Sensor Tower, Apple aurait réalisé un revenu de 15,9 milliards de dollars grâce à son App Store en 2019 et pas moins de 69 % de ce chiffre serait dû au jeu vidéo, soit près de 11 milliards de dollars.

Cela étant dit, pour être tout à fait honnête, Apple ne réalise aucun des jeux qu’il vend tandis que les entreprises que sont Nintendo, Microsoft, Activision et Sony le font. De plus, ces sociétés vendent leurs jeux à des tarifs plus élevés, synonyme d’un ticket d’entrée plus élevé par rapport à iOS où la majorité des jeux sont proposés “gratuitement” et génèrent des revenus via les achats intégrés.