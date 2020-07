Apple serait “prêt à expédier” de nouveaux produits

L’on sait aujourd’hui de source sûre que Apple a dans ses cartons de nouveaux ordinateurs fixes et portables. On sait aussi que la firme de Cupertino travaille sur de nouveaux accessoires. La question que tout le monde se pose est de savoir quand, précisément, ces produits seront lancés. Selon le leakster désormais bien connu @Lovetodream, la marque à la pomme serait “prête” à démarrer les expéditions pour certains d’entre eux.

Comme assez souvent avec les informations de @Lovetodream, le tweet ne mentionne pas explicitement quels produits sont concernés mais si l’on en croit de précédentes rumeurs, Apple travaillerait sur des accessoires comme les AirTags, en réponse directe aux trackers Bluetooth Tile. Il se murmure aussi que la firme de Cupertino travaillerait sur de nouveaux AirPods et ceux-ci seraient prêts à être lancés sur le marché.

Étant donné que Apple n’a pas d’événement presse majeur prévu avant plusieurs mois, excepté l’annonce de l’iPhone 12 qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre, il ne faut probablement s’attendre à des produits révolutionnaires. Ne devraient donc pas être concernés les très attendus nouveaux MacBook Apple Silicon. Mais il y a de fortes chances qu’il s’agisse de nouveaux accessoires. AirTags, AirPods ou AirPods Studio, pour un lancement qui pourrait être fait de manière très silencieuse, via un simple communiqué de presse et de nouvelles entrées sur le site d’Apple. L’information est à prendre avec des pincettes, comme toujours. À suivre !

in my dream some products are ready to ship

— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020