Apple serait en pourparlers pour racheter Electronic Arts

Electronic Arts cherche depuis plusieurs mois à se faire racheter ou à fusionner avec de grandes entreprises comme Apple.

Depuis que Microsoft a officialisé le rachat de ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars et prépare celui d’Activision-Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, l’industrie du jeu vidéo se consolide comme jamais auparavant. Dernièrement, Electronic Arts était prêt à fusionner avec NBCUniversal et être intégré au groupe de médias américain Comcast Corporation. L’accord n’a pas été finalisé en raison d’un désaccord sur le prix de rachat et la restructuration après fusion. Suite à cet échec, Apple a décidé de se positionner avec une première approche, tout comme Disney et Amazon.

Apple in talks to buy EA gaming, Disney and Amazon also potential suitors https://t.co/YigYyvWULA by @aamcdani — 9to5Mac (@9to5mac) May 23, 2022

“Nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations relatives aux fusions et acquisitions“, a déclaré John Reseburg, porte-parole de l’éditeur américain Electronic Arts. “Nous sommes fiers d’opérer en position de force et de croissance, avec un portefeuille de jeux prodigieux, construits autour de licences puissantes, réalisées par des équipes incroyablement talentueuses, et un réseau de plus d’un demi-milliard de joueurs. Nous voyons un avenir très brillant devant nous.”

Qui pour racheter Electronic Arts ?

Le candidat idéal d’EA pour une fusion était Disney. Cependant, la société de divertissement n’a pas souhaité approfondir les discussions, probablement parce qu’elle se concentre sur le développement de sa base d’abonnés Disney+, en plus d’une éventuelle fusion avec ESPN. Electronic Arts et Apple pourrait donc être un beau mariage. En 1982, Trip Hawkins, alors directeur de la stratégie et du marketing d’Apple, a démissionné pour créer EA. Un rachat de ce type ne serait d’ailleurs pas la première aventure d’Apple dans le domaine des jeux. Outre la Pippin, la firme de Cupertino a lancé son service Apple Arcade en 2019 et pourrait commercialiser sa propre console d’ici quelques années.