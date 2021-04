Apple s’attend à une pénurie d’iPad et Mac pour le second semestre 2021

La situation est assez délicate pour les fabricants d'appareils électroniques, certains composants étant actuellement difficiles à obtenir. Apple prévoit une pénurie pour les iPad et les Mac d'ici la fin de l'année.

Si vous avez l’intention d’acheter un nouvel iPad ou un nouvel ordinateur Mac, vous auriez tout intérêt à le faire le plus tôt possible. La raison est la suivante. Durant une réunion de présentation des résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre 2021, le PDG de la firme de Cupertino Tim Cook a révélé qu’il fallait se préparer à une probable pénurie d’iPad et de Mac au second semestre de l’année.

Apple s’attend à une possible pénurie d’iPad et de Mac

Tim Cook était interrogé au sujet de la pénurie que subit actuellement le monde entier concernant les puces électroniques. Et comment celle-ci pouvait affecte une entreprise comme Apple. Lorsque quelqu’un lui demandait quand ces restrictions pourraient disparaître, le grand patron de la marque à la pomme déclarait ne pas être en mesure de fournir une réponse précise, mais une chose est sûre, Apple fera tout son possible pour répondre à la demande.

pour le second semestre 2021

Selon les propres mots de Tim Cook : “le gros du problème est localisé au niveau des montages, pas seulement dans notre industrie mais dans d’autres aussi. Pour répondre à la question de manière précise, nous aurions besoin de connaître la demande précise de chaque acteur et comment celle-ci évoluera durant les prochains mois alors il est difficile de donner une réponse juste. Nous avons une estimation très fine de notre demande mais nous ne savons pas ce que les autres font. Nous ferons tout notre possible, c’est tout ce que je peux vous dire.”

Ceci étant dit, il est par ailleurs difficile de savoir si ces pénuries annoncées s’appliquent aux produits existants ou aux produits à venir. Apple serait actuellement à l’œuvre sur sa puce M2, laquelle devrait trouver sa place dans les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi que l’iMac 27 pouces. Les lancements seront-ils reportés ? À suivre !