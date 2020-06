Apple risque une action collective à cause des loot boxes dans les jeux de l’App Store

Les jeux vidéo suivent eux aussi certaines tendances. Sans aller jusqu'à parler de mode, il est assez facile de dégager des composantes très populaires dans les jeux selon les périodes. Ces dernières années, c'est le modèle des loot boxes qui a le vent en poupe.

Les loot boxes se sont rapidement imposées dans les jeux. Il faut dire qu’elles représentent une manne financière très intéressantes pour les studios. Les joueurs étant très souvent enclins à dépenser, encore et encore, pour obtenir l’item qu’ils convoitent. Cela étant dit, c’est précisément là que le bât blesse. Cette mécanique est assimilée par certains gouvernements notamment à un jeu d’argent… Aujourd’hui, c’est Apple qui est visée.

Apple visée pour son manque d’action vis-à-vis des jeux à loot boxes

La plupart des plaintes concernant les loot boxes dans les jeux vidéo sont faites à l’encontre des développeurs mais aujourd’hui, une action collective cible les stores d’applications qui proposent des jeux dotés de ce genre de mécanique. AppleInsider a ainsi appris qu’une action collective pourrait voir le jour. Celle-ci accuse Apple de profiter de la distribution de jeux avec loot boxes, un système qui violerait la loi californienne. La firme de Cupertino est consciente que les loot boxes sont des jeux d’argent dans la mesure où elle demande aux développeurs de publier les “chances de gagner” mais elle ne précise pas que des loot boxes sont présentes dans les jeux. De plus, il est tout à fait possible qu’une application ciblant les plus jeunes joueurs puissent inclure des éléments de pari comme les loot boxes, selon la plainte.

Une plainte qui pourrait devenir action collective et aboutir à une régulation des stores

Le dossier cite un certain nombre de jeux qui proposent des loot boxes – parfois de manière indirecte -. Sont notamment mentionnés Mario Kart Tour, FIFA Soccer, Roblox et Brawl Stars. La plainte a été déposée par Rebecca Taylor, parente d’un enfant qui serait justement tombé dans cette tactique “de prédateur”. Le dossier n’est pas certain d’obtenir le status d’action collective mais cette nouvelle affaire vient mettre la pression sur Apple et les autres vendeurs de juex numériques quant à l’indication explicite de la présence de loot boxes, notamment. Des efforts ont déjà été faits en ce sens pour réguler les jeux, une action en justice comme celle-ci pourrait faire réguler les stores directement.