Apple révoque le compte développeur du studio Epic Games

La guerre entre Epic et Apple ne fait que commencer. Il y a quelques heures, elle est encore montée d'un cran : Apple a supprimé le compte développeur du studio à qui l'on doit Fortnite.

Il semblerait que la situation entre Apple et Epic se soit encore dégradée. Apple vient de mettre fin officiellement au compte développeur du studio Epic. Cela signifie que si vous avez téléchargé un quelconque jeu du studio par le passé mais que vous l’avez supprimé de votre iPhone ou iPad, vous ne pouvez plus le réinstaller.

Apple met fin au compte développeur de Epic Games

Dans un communiqué laconique publié par Apple, on peut lire la chose suivante : “Nous sommes désolés d’avoir du mettre fin au compte de Epic Games sur l’App Store. Nous avons travaillé avec l’équipe de Epic Games pendant tant d’années sur leurs lancements et leurs différentes versions. La cour a recommandé que Epic se conforme aux directives de l’App Store le temps que l’affaire soit traitée, directives qu’ils ont suivi pendant ces dix dernières années avant de déclencher tout ceci.”

Et s’en excuse, se disant désolé de cette situation

Et d’ajouter : “Epic a refusé. À la place, ils ont continué de proposer des mises à jour de Fortnite pensées et conçues en violation des règles de l’App Store. Cela n’est pas juste envers tous les autres développeurs de l’App Store et, au final, ce sont les clients qui subissent les conséquences. Nous espérons pouvoir travailler ensemble dans le futur mais malheureusement, à l’heure actuelle, cela n’est pas possible.”

Apple avait mis en garde qu’une telle action serait prise. La firme de Cupertino avait déclaré qu’elle serait plus que ravie de ré-autoriser Fortnite sur l’App Store si Epic veut bien respecter les règles de l’App Store mais il semblerait que le studio ait décidé de camper sur ses positions. La situation est loin d’être réglée et il est bien difficile aujourd’hui de savoir qui aura gain de cause. À suivre !