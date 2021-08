Apple rêve de pouvoir remplir des formulaires web d’un seul coup d’oeil

Apple imagine remplir des formulaires web d'un seul regard en utilisant le suivi oculaire pour remplir les champs.

Les navigateurs web modernes sont très intelligents, la plupart sont aujourd’hui en mesure de remplir automatiquement certains champs des formulaires. Cela simplifie considérablement le processus, il suffit de placer le curseur dans un champ email, par exemple, et le navigateur vous proposera l’adresse email enregistrée pour le site en question. Ce qui pouvait prendre une ou deux minutes ne prend plus désormais que quelques secondes. Apple veut aller plus vite encore.

Apple imagine remplir des formulaires web d’un seul regard

La firme de Cupertino réfléchit en effet à des moyens de réaliser cette opération plus rapidement. Et il se pourrait que cela ne nécessite plus d’action sur la page de la part de l’utilisateur. Si l’on en croit un brevet découvert récemment par AppleInsider, la marque à la pomme aurait envisagé la possibilité d’utiliser le regard de l’utilisateur pour remplir les formulaires. Par exemple, il suffirait de regarder un champ texte pour que le curseur se place sur ledit champ ou que celui-ci soit rempli automatiquement.

En utilisant le suivi oculaire pour remplir les champs

La description du brevet mentionne l’utilité que ce genre de fonctionnalité pourrait avoir, notamment sur les appareils de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. “Ces techniques peuvent être appliquées sur des interfaces utilisateur conventionnelles sur des appareils comme des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphones. Ces techniques peuvent aussi être avantageuses pour les appareils de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte et leurs applications…”

Voilà en tous les cas une idée pour le moins intrigante, et il faut admettre que ce brevet s’inscrit parfaitement dans les nombreuses rumeurs voulant qu’Apple travaille sur un casque VR/AR. Ceci étant dit, la technologie de suivi oculaire n’est pas vraiment nouvelle. Un récent rapport suggérait même que le prochain casque VR pour la PS5 pourrait en être doté.

Dans tous les cas, comme avec n’importe quel brevet, nul ne sait si la firme de Cupertino a l’intention de faire de cette idée une réalité. N’allez pas imaginer une telle fonction dans le prochain iPhone, par exemple.