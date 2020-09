Apple rêve de batteries à hydrogène pour de futurs iPhone et MacBook

Aussi sophistiqués puissent être nos appareils électroniques portables, ils ont tous le même point faible, leur batterie. Celle-ci n'offre jamais une très longue autonomie. Ce qui peut évidemment poser problème au quotidien...

L’un des grands inconvénients avec la technologie actuelle des batteries de nos gadgets électroniques, c’est le fait qu’elle ne permette pas une grande autonomie. Nos smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables disposent très rarement de plus d’une journée complète d’autonomie. Et cette durée se contente en heures dès lors que l’on utilise beaucoup l’appareil en question. Intégrer de plus grosses batteries pourrait évidemment résoudre le problème mais ce n’est pas une solution envisageable à long-terme.

Apple imagine des batteries à l’hydrogène

Pour le long-terme, la meilleure des solutions serait de mettre au point une bien meilleure technologie de batterie. Et ils sont aujourd’hui nombreux à réfléchir au sujet. C’est le cas d’Apple, assez logiquement. Dans un brevet découvert tout récemment par AppleInsider, la firme de Cupertino explore l’idée d’utiliser des cellules à hydrogène pour alimenter de futurs modèles d’iPhone et MacBook. La marque à la pomme évoque notamment le besoin de protection de l’environnement ainsi que les avantages de ce genre de batteries.

dans de futurs iPhone ou MacBook

Selon le document fourni dans le brevet d’Apple, “le fait que notre pays se repose continuellement sur les énergies fossiles a contraint notre gouvernement à maintenir une politique très compliquée et des relations militaires avec des gouvernements instables, au Moyen-Orient notamment, et a aussi exposé nos littoraux et nos citoyens aux accidents liés aux forages pétroliers maritimes.”

Et d’ajouter : “Les batteries à hydrogène ont un grand nombre d’avantages. De telles batteries, et les autres technologies similaires, peuvent permettre d’atteindre de hautes densités d’énergie volumétrique et gravimétrique, ce qui peut potentiellement permettre de faire fonctionner des appareils électroniques portables plusieurs jours voire plusieurs semaines durant sans devoir passer par la case recharge.”

Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet. Difficile de savoir si cela permettra d’accoucher d’une batterie opérationnelle grand public mais le simple fait d’imaginer un iPhone ou un MacBook qui puisse rester éloigné d’une source d’alimentation quelconque pendant des jours ou des semaines est extrêmement intéressant. Espérons que la technologie devienne plus mature.