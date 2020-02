Apple rêve d’appareils sans aucun mot de passe pour s’authentifier

Pour protéger les accès à nos appareils électroniques - ordinateurs, tablettes, smartphones, etc -, ainsi qu'à nos services et applications, nous avons le plus souvent recours aux mots de passe. Une solution peu sécurisée et très fastidieuse au quotidien...

S’authentifier sur des services en ligne via une combinaison identifiant et mot de passe est encore la norme aujourd’hui. Cela étant dit, avec la recrudescence des piratages et autres failles de sécurité dans les bases de données, de telles méthodes ne sont plus aussi sécurisées qu’elles l’étaient par le passé. Nombre d’acteurs de la tech lui cherchent des alternatives viables, sans être trop contraignantes. C’est le cas d’Apple, qui rêve de pouvoir se débarrasser des mots de passe de manière définitive.

Apple rejoint la FIDO Alliance pour aider à se débarrasser des mots de passe

La firme de Cupertino imagine un futur dans lequel nous n’aurions plus à saisir le moindre mot de passe. Pour se donner les moyens de concrétiser ce rêve, la marque à la pomme vient de rejoindre officiellement la FIDO Alliance. Elle rejoint plusieurs grands noms de la tech, comme Amazon, Arm, Facebook, Google, Intel, Microsoft et Samsung. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la FIDO Alliance vise à faire disparaître le besoin de saisir des mots de passe en utilisant à la place des appareils de confiance. C’est ce que propose déjà des sociétés comme Google avec ses clefs de sécurité Titan. Une fois branchée sur un ordinateur ou appairé à un smartphone, elle est capable de vous authentifier sur les sites et services web compatibles.

Bientôt une clef de sécurité estampillée Apple ?

Avec un tel appareil de confiance en votre possession, vous n’auriez plus besoin de saisir votre identifiant et votre de passe à chaque fois que vous souhaitez vous connecter quelque part. Et vous n’aurez donc plus à vous en souvenir. Ou à passer par un gestionnaire de mot de passe. Une fois que cette méthode d’authentification sera démocratisée, les utilisateurs seront bien plus difficiles à berner via des tentatives de phishing ou des emails de scam puisque les mots de passe ne pourront plus être volés. Pour l’heure, nul ne sait comment Apple a l’intention d’introduire cette technologie dans ses futurs appareils. Il va falloir patienter pour en savoir davantage.