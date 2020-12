Apple répond à la publicité de Facebook quant au respect de la vie privée

La protection des données personnelles est un vaste sujet. Certains s'y engagent pleinement. C'est le cas d'Apple. Et cela ne plait évidemment pas à tout le monde.

Si les géants de la tech ont bien évidemment pour objectif de générer toujours davantage de revenus, tous ne le font pas de la même manière. Google et Facebook, par exemple, utilisent vos données personnelles. Ce que ne veut pas faire Apple. Ou tout du moins, sans revendre à qui que ce soit ces données. Et année après année, la firme de Cupertino a progressé dans cette voie. Ce qui fait évidemment grincer des dents, particulièrement ces derniers temps.

Apple répond à la publicité de Facebook à son encontre

Comme vous le savez peut-être déjà, en 2021, Apple introduira de nouvelles fonctionnalités pour le respect de votre vie privée. Celles-ci visent notamment à empêcher les utilisateurs iOS d’être suivis sur le web et via les applications. C’est une très bonne chose du point de vue de l’utilisateur mais une mauvaise chose pour les annonceurs qui utilisent ce genre d’identifiants personnels pour créer leurs publicités personnalisées notamment.

Facebook, qui se repose énormément sur les publicités comme source de revenus, a récemment fait publier une pleine page dans un journal papier pour descendre en flammes cette décision de la firme de Cupertino. Le réseau social affirme qu’Apple causera ainsi du tort aux petites entreprises. Apple a décidé de répondre à cette publicité de Facebook, affirmant simplement se battre pour ses utilisateurs.

Pour Apple, la seule préoccupation est de donner le choix aux utilisateurs

Dans un communiqué publié sur 9to5Mac, Apple déclarait la chose suivante : “Nous sommes convaincus qu’il s’agit là simplement de se battre pour nos utilisateurs. Les utilisateurs devraient savoir quand leurs données sont collectées et partagées parmi diverses applications et sites web – et ils devraient avoir le choix de le permettre ou non -. Cette notion de transparence sur le tracking des applications dans iOS 14 n’implique pas que Facebook modifie son approche sur le suivi des utilisateurs ou la création des publicités ciblées, cela requiert simplement de donner le choix à ses utilisateurs.”

Apple précise aussi que ces modifications dans la gestion de la vie privée s’appliqueront à tous les développeurs, quels qu’ils soient, et qu’ils n’identifient personne en particulier. La firme de Cupertino déclare aussi que la publicité est toujours possible et qu’il ne s’agit là que de donner le choix aux utilisateurs.