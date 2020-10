Apple : rendez-vous le 13 octobre pour l’iPhone 12

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'iPhone 12 sait se faire désirer. Les rumeurs vont bon train depuis de longs mois maintenant mais la crise sanitaire aura retardé son annonce officielle. Apple officialise aujourd'hui la date de son événement de présentation.

Nombre de rumeurs suggéraient que Apple pourrait organiser un événement presse la semaine prochaine, événement durant lequel la firme de Cupertino dévoilerait enfin ses nouveaux iPhone. Il s’avère que ces rumeurs avaient vu juste dans la mesure où Apple vient de faire parvenir les invitations officielles au media spécialisés. L’événement en question aura lieu le mardi 13 octobre à partir de 19h (heure française). Un seul indice, pour l’heure, “Hi, Speed” (“Bonjour, Vitesse”).

Apple envoie les invitations pour la présentation de ses iPhone 12

Difficile finalement de savoir ce que peut bien représenter ce petit slogan mais Apple est assez coutumier du fait : cette phrase d’accroche annonce d’ordinaire la couleur. Par exemple, durant l’événement précédent, Apple avait opté pour “Time flies” et la marque à la pomme en avait profiter pour officialiser la nouvelle Apple Watch Series 6. Avec ce slogan, il y a donc de fortes chances que Apple évoque ici la connectivité 5G de ses iPhone 2020.

Rendez-vous le mardi 13 octobre à partir de 19h

L’événement de mardi prochain devrait être l’occasion de présenter un certain nombre de nouveaux modèles. Les rumeurs évoquent qu’il y aurait au total pas moins de quatre nouveaux modèles lancés cette année. Dans le détail, il y aurait un iPhone 12 mini “de base” qui serait doté d’un écran de 5,4 pouces. Viendraient ensuite deux iPhone de 6,1 pouces, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Tout en haut de cette nouvelle gamme, on retrouverait l’iPhone 12 Pro Max, avec un écran offrant une diagonale de 6,7 pouces. Pour le reste, et notamment les spécifications, on se reportera à l’épais dossier constitué de rumeurs et autres leaks en tous genres autour de ces iPhone 12.

Dans tous les cas, nous aurons tous les détails concernant ces iPhone 12 dès mardi 13 octobre, à partir de 19h. Nous ne manquerons de vous présenter les différents appareils comme il se doit. Et nous connaîtrons enfin surtout les tarifs et les dates de disponibilité de ces différents nouveaux jouets. Encore un peu de patience !