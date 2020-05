Apple rend obsolètes un certain nombre de MacBook Air et Pro

Avec des nouveaux modèles qui sortent tout de même assez régulièrement arrive fatalement le moment où telle ou telle référence devient obsolète. Apple tient une liste des status de ces différents appareils. Aujourd'hui, nouvelle fournée chez les MacBook Air et Pro.

Si vous possédez un vieux MacBook Air ou un vieux MacBook Pro, alors vous avez probablement intérêt à vérifier si votre machine vient de passer au status de Vintage ou Obsolète chez Apple. En effet, la firme de Cupertino vient de procéder à quelques modifications. Si vous avez un modèle fabriqué entre mi-2013 et mi-2014, vous pourriez être concerné(e). Et ce changement de classification n’est jamais anodin.

Apple met à jour sa liste d’appareils Vintage et Obsolètes

Selon la liste en question, il s’agit des MacBook Air 11 et 13 pouces de mi-2013, des MacBook Pro 11 et 13 pouces de début 2014 et du MacBook Pro Retina de mi-2014. Pour celles et ceux qui se demandent ce que signifient cette classification, sachez que les produits listés comme Vintage sont en circulation depuis au moins 5 ans. Cela signifie qu’il est toujours possible de les réparer mais que la disponibilité des composants est très variable. Dans certains cas, certains modèles Vintage peuvent même encore recevoir des mises à jour du système d’exploitation. On prendra cependant soin de vérifier la liste de compatibilité à chaque fois.

Sont notamment concernés un certain nombre de MacBook Air et Pro

Quant aux produits classifiés obsolètes, là, c’est plus compliqué. Les appareils sont plus anciens encore et ne sont plus éligibles à une quelconque réparation officielle. Dans certains cas, il est toujours possible de faire réparer chez un réparateur tiers mais étant donné l’âge de la machine, il est tout à fait envisageable que même un réparateur professionnel ne puisse rien faire pour vous, parce qu’il ne peut pas obtenir la pièce dans la plupart des cas. Les machines Apple traversent assez facilement les années mais si votre machine commence à date (plus de 5 ans), il est de bon ton d’y porter un soin tout particulier. Ou d’en profiter pour lui faire passer un check-up complet.