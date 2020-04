Apple rend accessible gratuitement une partie du catalogue de Apple TV+

En cette période de confinement, certains peuvent trouver le temps long. Heureusement qu'on a Internet, peut-on dire. Cela offre un grand nombre de solutions supplémentaires. Y compris celle, très importante, de garder le contact avec ses proches...

Avec Internet, il est notamment possible de regarder des films et des séries TV à la demande. Il existe nombre de services de streaming payants mais en cette période de crise, un certain nombre d’entre eux proposent du contenu accessible gratuitement. C’est le cas aujourd’hui de Apple qui met à disposition plusieurs titres de son service Apple TV+.

Apple TV+ propose plusieurs contenus accessibles totalement gratuitement

Au cas où vous n’auriez pas assez des contenus proposés gratuitement actuellement par HBO, Comcast et les autres, sachez que Apple a décidé de rejoindre l’opération. Si vous avez un appareil capable de faire tourner l’application Apple TV, vous pouvez profiter dès à présent, et totalement gratuitement, d’un certain nombre de séries TV et films. La liste est très restreinte mais c’est gratuit. Difficile de se plaindre. Un film est proposé gratuitement, il s’agit de The Elephant Queen. Quatre séries : Little America, Servant, For All Mankind et Dickinson. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils pourront (re)découvrir Snoopy in Space, Helpsters et Ghostwriter.

De quoi passer le confinement plus facilement

Lorsque vous arrivez sur l’application, les contenus gratuits se retrouvent dans la section “Free for Everyone” (“Gratuit pour tout le monde”), laquelle inclut du contenu de HBO et Epix. Vous ne retrouverez pas les séries les plus populaires comme The Morning Show ou Mythic Quest : Raven’s Banquet mais étant donné que c’est gratuit, difficile de se plaindre. N’oubliez pas non plus que l’application Apple TV est disponible sur un grand nombre de plates-formes. Par sur Windows ni Android, mais on la retrouve sur des TV Samsung ou LG ainsi que les appareils Roku et Amazon Fire TV.