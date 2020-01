Apple remplace la Smart Battery Case défectueuse des iPhone XS, XS Max et XR

Apple lance un programme de remplacement gratuit pour les batteries permettant de prolonger l'autonomie des iPhone XS, XS Max et XR suite à une série de dysfonctionnements empêchant une charge optimale des smartphones.

Si le nerf de la guerre des fabricants de smartphones ces dernières années s’est porté sur la taille et la définition des écrans (la tendance au sans biseaux étant particulièrement remarquable) ainsi que sur les capteurs photographiques, on oublierait presque que le plus important pour les utilisateurs reste probablement l’autonomie des appareils qu’ils gardent dans leur main ou leur poche tout au long de la journée. Le choix de dessiner des smartphones sans cesse plus fins agacent ceux-ci qui seraient prêts à sacrifier quelques millimètres pour gagner des heures de fonctionnement. Malgré l’avènement de fonctions de recharge rapide, de plus en plus véloces, la charge est toujours une étape nécessaire. Apple entendait proposer une alternative avec sa Smart Battery Case, et reste à ce jour le seul fabricant à offrir cette solution.

Recharge intermittente ou inexistante

Apple n’est cependant pas infaillible, et ses appareils non plus. La Smart Battery Case, rapidement nommée bump par les anglophones, est victime de problème de charge. Parfois, celle-ci se fait par intermittence seulement, d’autres fois elle ne fonctionne pas du tout. Apple explique sur sa page dédiée au problème : “La Smart Battery Case ne se charge pas ou se charge par intermittence lorsqu’elle est branchée à une source d’alimentation. La Smart Battery Case ne charge pas l’iPhone ou le charge par intermittence“. Si vous rencontrez ces problèmes, votre Smart Battery Case est éligible à un remplacement gratuit.

Remplacement gratuit

“Les unités affectées ont été fabriquées entre janvier 2019 et octobre 2019” selon la firme. Commercialisée à 49€, celle-ci est adaptée aussi bien aux iPhone XS, XS Max, XR qu’aux iPhone 7, iPhone 6s et iPhone 6. Elle est cependant différente de celle qui équipe les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Les deux téléphones mis en circulation par Apple en 2017, l’iPhone 8 et l’iPhone X, ne sont eux compatibles avec aucune batterie.