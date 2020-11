Apple rejoint une alliance qui cherche à développer la technologie 6G

La 5G est encore loin d'être disponible pour les populations - ne parlons même pas de la France - que déjà les experts du secteur s'organisent pour son successeur, la 6G. Même Apple s'y met.

Alors que la 5G s’installe, lentement mais sûrement sur la planète – la France l’attend encore patiemment -, il semblerait que les entreprises de la tech concernées n’aient aucune intention d’attendre avant de réfléchir à la prochaine génération. Après la 5G, ce sera donc assez logiquement la 6G. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Quels objectifs ? Apple a décidé de participer à cette grande aventure, et ce dès le début cette fois. La firme de Cupertino, qui vient de commercialiser ses tous premiers smartphones 5G, a rejoint une alliance dédiée à la 6G.

Apple rejoint une alliance œuvrant pour le futur de la 5G et la 6G

L’alliance en question est baptisée Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS). Celle-ci compte déjà un certain nombre de sociétés, plus ou moins importantes, de la tech et des télécommunications, et cherche à aider au développement de la future technologie 6G. Si, de prime abord, on pourrait se dire que ces entreprises vont bien vite en besogne, mieux vaut un début prématuré que de partir trop tard et d’être ensuite incapable de réagir comme il se doit le moment venu.

Une alliance souhaitant la prééminence de l’Amérique du Nord dans ce domaine

Selon l’annonce en question de la marque à la pomme : “Conçue por poser les fondations d’un marketplace riche pour l’innovation en Amérique du Nord dans les futures générations de technologies mobiles, la Next G Alliance a été baptisée en relation directe avec son objectif primaire, à savoir établir la prééminence de l’Amérique du Nord dans l’évolution de la 5G et le développement de la 6G. Son travail concernera tout le cycle de vie de la recherche, du développement, de la fabrication, de la standardisation et de la préparation à la mise sur le marché.”

À ce jour, les sociétés participantes sont déjà nombreuses. Outre Apple, l’alliance compte ainsi dans ses rangs Charter, Cisco, Google, Hewlett Packard Enterprise, Intel, AT&T, Bell Canada, Ciena, Ericsson, Facebook, InterDigital, JMA Wireless, Microsoft, Nokia, Qualcomm Technologies Inc., Samsung, T-Mobile, TELUS, Telnyx, UScellular et Verizon.