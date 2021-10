Apple rejette une application d’horoscope parce qu’il y en a déjà trop

Une application d'horoscope rejetée par Apple parce qu'il y en a déjà trop sur l'App Store.

Si vous êtes un nouveau développeur et que vous tentez de faire accepter votre application sur l’iOS App Store, alors vous devriez vous assurer que vous ne concevez pas une application dans une catégorie déjà trop peuplée, si l’on peut dire. C’est en tous les cas ce que laisse entendre le développeur Night Cat Productions, qui explique que sa nouvelle application, une app d’horoscope baptisée WTFuture, a été rejetée.

Le tweet en question a depuis lors été effacé, sans que l’on ne sache trop pourquoi, mais il semblerait que ce soit parce que, lorsqu’ils ont soumis l’application, celle-ci a en réalité été rejetée deux fois. Selon le développeur, “j’ai quelques mauvaises nouvelles. Apparemment, il y a déjà trop d’applications d’horoscope sur l’App Store, alors WTFuture a été rejetée (deux fois). Je suis vraiment désolé. Si vous avez des idées pour ‘ne pas en faire une application horoscope’, faites-les-moi savoir. D’ici là, je continuerai à travailler sur le portage pour Android…”

La raison du rejet de la firme de Cupertino serait donc simplement parce qu’il y a déjà trop d’applications de ce genre. La lettre de rejet renvoie à certaines directives du développeur édictées par Apple, plus particulièrement la section 4.3, qui déclare : “Évitez aussi de remplir une catégorie déjà saturée ; l’App Store a déjà suffisamment d’applications de pets, de rots, de lampe torche, de bonne aventure, de rencontre, de jeux à boire, de Kama Sutra, etc. Nous rejetterons ces applications à moins qu’elles ne fournissent une expérience unique et de grande qualité.”

Apple suggère par ailleurs que trop d’applications d’un même type pourrait être considéré comme une forme de spam. Bien qu’une application puisse toujours être “utile, informative ou divertissante, nous avons simplement suffisamment de ce genre d’applications sur l’App Store et les nouvelles sont considérées comme une sorte de spam.”