Apple rejette désormais les applications qui collectent des données sans le consentement utilisateur

Apple l'avait annoncé, avec iOS 14 arrivent de grands changements en termes de protection des données personnelles. La collecte de ces données doit désormais se faire avec un consentement explicite, et gare à ceux qui voudraient tricher.

Apple a pris des décisions fortes ces dernières années pour protéger les données personnelles de ses utilisateurs. La dernière en date a beaucoup fait parler. Et pour cause, puisqu’elle vise à demander l’accord explicite des utilisateurs pour activer le tracking. Ce qui aura un énorme impact sur le marché de la publicité, notamment. Et les tricheurs n’ont qu’à bien se tenir.

Apple rejette les applications qui utilisent des SDK tiers pour traquer les utilisateurs

La firme de Cupertino est très sérieuse quant à la préservation de la vie privée de ses utilisateurs. Il n’y a pas si longtemps, Apple introduisait une nouvelle règle aux développeurs. Ceux-ci doivent désormais lister le genre de données que leurs applications collectent, ceci pour offrir auxdits utilisateurs davantage de transparence et les aider à prendre des décisions – quant au choix d’utiliser telle ou telle application – de manière plus éclairée.

Est notamment visée la méthode du device fingerprinting et le Adjust SDK

Aujourd’hui, Apple va plus loin. Selon un rapport de l’analyste Eric Seufert, la firme de Cupertino rejetterait désormais les soumissions d’applications sur l’App Store s’il est découvert que celles-ci utilisent des SDK tiers qui collectent des données utilisateur sans leur consentement. Ces SDK utilisent ce que l’on appelle l’empreinte digitale d’appareil (“device fingerprinting”), qui consiste à récupérer le nom du modèle de l’appareil, l’adresse IP et d’autres types d’informations permettant d’identifier l’appareil.

Ceci permet d’ordinaire aux développeurs de mieux comprendre leur public et leurs utilisateurs, et aussi de vendre des publicités ciblées. Bien que ce genre de tracking ne soit pas illégal, Apple semble aujourd’hui clairement vouloir faire disparaître cette pratique, a fortiori si celle-ci se fait sans que l’utilisateur ne soit au courant, et de fait, sans qu’il puisse donner ou non son accord.

L’un de ces SDK, Adjust SDK, semble particulièrement visé. Ce ne serait pas vraiment un problème si le développeur derrière ce SDK souhaitait respecter les directives en place sur l’App Store mais il semblerait que ce ne soit pas à l’ordre du jour, pour le moment tout du moins.