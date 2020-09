Apple regroupe ses services pour proposer un abonnement tout-en-un

Apple One offre aux clients un accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud et à d'autres services avec un seul abonnement.

Dès cet automne, Apple One sera disponible via trois formules, à savoir Individuel à 14,95 euros par mois (inclut Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud), Famille à 19,95 euros par mois ( inclut Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 200 Go de stockage iCloud et partage avec six comptes) et Premier à 29,95 euros (réservé à l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni où le service Apple News+ est proposé). Les clients ayant plusieurs abonnements Apple se verront recommander l’abonnement Apple One le plus adapté pour eux et ils pourront le souscrire en un seul geste depuis n’importe quel appareil Apple afin d’accéder à davantage de services pour un moindre prix. Apple One offre un essai gratuit de 30 jours pour les services que les clients n’utilisent pas encore. Les personnes ayant un abonnement Apple One recevront chaque mois une seule facture et pourront à tout moment changer d’abonnement Apple One ou le résilier.

“Avec Apple One, il n’a jamais été aussi simple de profiter des services par abonnement d’Apple comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud“, a déclaré Eddy Cue, senior vice-président en charge des services chez Apple. “Apple One vous permet d’accéder à l’ensemble des applications Apple sur tous vos appareils favoris avec un seul abonnement.”

Tous les services Apple dans un abonnement unique

Avec Apple One, les clients de la firme à la pomme vont avoir accès au meilleur du divertissement, de l’actualité, du fitness et du stockage dans le cloud :