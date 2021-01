Apple réfléchit de nouveau à des MacBook en titane

Apple fut l'un des premiers fabricants à commercialiser des ordinateurs portables dans un châssis unibody, contribuant grandement à la robustesse de l'ensemble...

Les ordinateurs portables ont fait de gros progrès ces dernières années. Notamment depuis l’apparition des châssis unibody – d’une seule pièce donc -, ce qui permet de rendre l’appareil bien plus robuste et résistant dans le temps. Le choix des matériaux est aussi très important. Le métal est aujourd’hui très populaire. Apple pourrait même proposer des MacBook en titane.

Un brevet Apple évoque des MacBook en titane

Les ordinateurs portables Apple, et d’autres marques d’ailleurs, sont le plus souvent en aluminium. Il s’agit là du matériau standard pour bon nombre d’appareils électroniques aujourd’hui. Si l’on en croit un brevet découvert récemment par Patently, la firme de Cupertino pourrait s’intéresser à d’autres matériaux, et notamment le titane.

Pour une robustesse plus poussée encore ?

Le brevet en question évoque comment de futurs appareils, comme les MacBook, pourraient utiliser une surface texturée en titane, via un processus industriel que l’on connait sous le nom de grenaillage. Le brevet mentionne aussi que l’aluminium anodisé n’est pas aussi durable que le titane mais la dureté de ce dernier le rend difficile à graver, ce qui pourrait se matérialiser par une surface assez désagréable à l’œil.

Le résultat final pourrait ressembler de beaucoup à l’Apple Watch Edition, laquelle, contrairement aux autres modèles d’Apple Watch, est fabriquée en titane avec une surface texturée. À noter, ce n’est pas la première fois que la firme de Cupertino utilise ce matériau outre pour l’Apple Watch. Le Powerbook G4, lancé au début des années 2000, était déjà fait en titane.

Cela étant dit, à l’époque, le procédé utilisé par Apple avait entrainé certains problèmes. Le matériau final était assez fragile, l’appareil étant facilement sujet à la casse. La peinture, quant à elle, s’écaillait rapidement. Nul ne sait si Apple fera de ce brevet une réalité mais il pourrait être très intéressant de voir apparaître des machines Apple en titane, MacBook ou autre. À suivre !