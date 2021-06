Apple réfléchit à notifier précisément un enregistrement en cours sur ses lunettes connectées

Apple travaille sur des lunettes connectées. Un produit qui pose de nombreux défis, y compris sur le segment du respect de la vie privée, de la sienne et celle des autres.

La protection de la vie privée est un aspect aujourd’hui fondamental. Impossible de lancer un nouveau produit sur le marché sans un minimum de mesures de sécurité en ce sens. Et pour Apple, il faut que la question soit totalement cernée, de bout en bout, sur tous les éléments dudit produit. Une situation très complexe pour un produit comme une paire de lunettes connectées.

Apple réfléchit à comment notifier que la caméra de ses lunettes connectées enregistre

L’un des problèmes avec les Google Glass fut leur caméra intégrée. Cela a entrainé de nombreuses questions quant à la vie privée. Et c’est peut-être d’ailleurs l’une des raisons de leur échec commercial. Patently Apple a découvert un certain nombre de brevets déposés par Apple décrivant diverses pistes de réflexion pour notifier à des tiers que les lunettes sont en train d’enregistrer.

Plusieurs brevets décrivent des solutions différentes

L’une des manières envisagées par la firme de Cupertino serait de faire de la caméra un module séparé. Ainsi, si vous souhaitez enregistrer, il vous faudrait détacher le module en question, rendant assez évident que vous êtes en train de filmer. Cela peut sembler assez pénible à l’usage mais l’un des avantages en procédant ainsi serait que les lunettes deviendraient plus légères pour les utilisateurs qui n’auraient pas le besoin d’enregistrer quoi que ce soit.

Une autre méthode envisagée serait d’utiliser des indicateurs lumineux. Nous avons déjà vu ce genre de procédé, dans les webcams, notamment. Le système d’Apple irait plus loin en émettant une lumière répondant à un motif précis chiffré. Quel intérêt ? Selon le brevet, la lumière émise serait réfléchie sur les surfaces environnantes et capturées par la caméra. Et si la caméra des lunettes ne détecte pas ces réflexions, elle n’enregistrera pas.

Est-ce suffisant pour rassurer les gens et leur garantir qu’ils ne sont pas enregistrés secrètement ? Difficile de jauger de la pertinence de ces méthodes. L’avenir nous dira si Apple ira jusqu’à intégrer telle ou telle option dans ses futures lunettes.