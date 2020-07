Apple réfléchit à l’idée d’un clavier en verre

Pour taper un texte au clavier dans de bonnes conditions, rien ne vaut un bon clavier. Aucun clavier virtuel, par exemple, ne saurait tenir la comparaison. Apple réfléchit au futur du clavier, en imaginant un accessoire en verre.

Si vous avez déjà eu l’occasion de taper de longs textes sur votre smartphone ou votre tablette avec le clavier virtuel qui apparaît sur l’écran, alors vous savez que l’expérience est loin d’être plaisante. Utiliser un clavier physique avec des touches et un retour tactile rend la chose bien plus facile. Apple réfléchit à vous faire changer d’avis sur le sujet en imaginant un clavier en verre.

Apple brevette un clavier en verre

En effet, selon un brevet découvert par AppleInsider, Apple réfléchirait à l’idée d’un clavier en verre. En utilisant ce matériau, la firme de Cupertino pense non seulement pouvoir faire durer le périphérique plus longtemps mais aussi que celui-ci pourrait être utilisé dans des appareils aussi petits que des tablettes. Apple semble aussi croire qu’avec le verre, le rétroéclairage serait bien plus efficace, toute la touche pourrait être éclairée et pas uniquement le symbole. “La touche pourrait changer davantage de couleur si la lumière du rétroéclairage change de couleur. Par exemple, en deux couleurs ou avec des LED RGB pour le rétroéclairage, les couleurs des touches pourraient changer dans de plus grandes proportions… Le rétroéclairage peut changer la luminosité et la couleur de toute la couche du milieu sans toucher au glyphe.”

pour une plus grande liberté avec le rétroéclairage notamment

Faut-il y voir là l’indication d’un clavier entier fait en verre ou simplement un clavier avec des touches en verre ? Cette deuxième option semble plus probable. Mais avec Apple, tout est possible. D’autant plus qu’il ne s’agit là que d’un brevet. Apple a déjà tenté par le passé de réinventer le clavier avec ses switches papillon. Le succès ne fut pas au rendez-vous. Il s’agit cette fois seulement d’un brevet, nul ne sait si Apple décidera de poursuivre sur cette voie.