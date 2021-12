Apple réfléchit à intégrer Touch ID dans la télécommande de son Apple TV, ce qui pourrait être très intéressant à bien des égards.

La télécommande actuellement livrée avec l’Apple TV est assez formidable à utiliser, par rapport à ce qui fait sur le marché, mais lorsqu’il est question de s’en servir pour saisir des termes de recherche ou des mots de passe, par exemple, l’expérience est plus fastidieuse. Cela étant dit, Apple pense avoir trouvé une solution à ce souci… Touch ID.

Apple réfléchit à intégrer Touch ID dans la télécommande de son Apple TV

Si l’on en croit un brevet découvert récemment par Patently Apple, il semblerait que la firme de Cupertino réfléchisse – ou ait réfléchi tout du moins – à l’idée d’intégrer son système de détection biométrique Touch ID dans des accessoires comme la télécommande de l’Apple TV. L’ensemble fonctionnerait comme Touch ID fonctionne actuellement sur iPhone, iPad ou Mac, une solution grâce à laquelle les utilisateurs peuvent s’authentifier via leurs données biométriques, en l’occurrence leur empreinte digitale.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser Touch ID pour s’authentifier chaque fois qu’ils en ont besoin sur leurs applications et services, pour télécharger ou acheter des applications, etc. Cela étant dit, ce qui est intéressant ici, c’est que les données seraient donc transmises sans fil. Ainsi, au lieu de rester sur un système physique local, comme c’est le cas actuellement sur l’iPhone et autre, les données du scan réalisé par le Touch ID de la télécommande serait transmises à l’Apple TV via Wi-Fi, infrarouge, Bluetooth, NFC ou autre.

Ce qui pourrait être très intéressant à bien des égards

Le brevet laisse aussi entendre qu’une telle télécommande avec Touch ID pourrait être utilisée pour contrôler davantage que l’Apple TV, et notamment d’autres objets connectés dans la maison. Touch ID pourrait servir de profil système et permettre, selon la personne qui utilise la télécommande, de débloquer certains contenus. Par exemple, si c’est votre enfant qui prend la télécommande pour regarder ses dessins animés sur l’Apple TV, une fois authentifié par le système biométrique, les contenus adaptés et uniquement adaptés lui seraient présentés, les autres bloqués.

Cela étant dit, nul ne saurait prédire si la prochaine Apple TV disposera d’un capteur Touch ID dans sa télécommande ou non. Il ne s’agit là que d’un brevet. Autrement dit, Apple a eu cette idée. La firme de Cupertino en fera-t-elle une réalité ? Difficile à dire.