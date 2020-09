Avec l'internet des objets (IoT), nous avons déjà vu apparaître un certain nombre de vêtements connectés. Plus ou moins utiles et aboutis d'ailleurs. Il semblerait qu'il y ait un vrai créneau. Le géant Apple réfléchirait à cette possibilité à son tour.

Le concept de vêtement intelligent n’est pas nouveau. Nous avons déjà vu des entreprises se lancer, comme Google qui s’était associé avec Levi’s pour créer plusieurs pièces intégrant des capteurs électroniques. Cela étant dit, le concept n’a pas encore véritablement décollé. Apple, avec ses moyens, son ingénierie, sa machine marketing et sa réputation, pourrait-il y parvenir ? Il semblerait que la firme de Cupertino envisage cette possibilité.

Apple réfléchit à intégrer de l’électronique dans des tissus

La marque à la pomme n’a, à ce jour, rien laissé entendre sur le sujet. Aucune rumeur ne fait état d’un tel projet mais cela ne veut pas dire que les équipes d’Apple ne s’y intéressent pas. En effet, selon un brevet découvert tout récemment par Patently Apple, l’on découvre que le géant américain réfléchit à l’idée d’intégrer de l’électronique dans des tissus et autres éléments pour réaliser des vêtements.

Si l’on en croit le document accompagnant le brevet, Apple mentionne que certains produits sont bien plus adaptés lorsque réalisés avec des tissus et matériaux similaires, comme les vêtements, évidemment, ou les sacs. Mais la firme de Cupertino précise aussi que ces produits pourraient être plus utiles encore si des composants électroniques y étaient intégrés.

Le document poursuit en décrivant comment ces tissus pourraient être entrelacés avec des matériaux isolant et d’autres conducteurs pour permettre à des éléments électroniques d’être intégrés directement dedans et ce de manière tout à fait faisable et plus durable.

Pour une Apple Watch toujours plus évoluée ?

Impossible, avec un seul et unique brevet, d’imaginer savoir quelles pourraient être les intentions d’Apple avec une telle technologie mais l’Apple Watch vient assez logiquement en tête lorsque l’on évoque électronique et tissu. On imaginez facilement que des composants électroniques pourraient être intégrés directement dans le bracelet de la montre connectée d’Apple pour offrir des fonctionnalités toujours plus avancées.

Dans tous les cas, il ne s’agit là que d’un brevet. Rien ne saurait garantir une quelconque mise à en application de la technologie décrite dans le document. Encore moins d’ici peu. Mais il est intéressant de savoir que Apple envisage cette possibilité parmi tant d’autres.