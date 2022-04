Apple réfléchirait à une manette pour le jeu vidéo

Apple réfléchirait à l'idée d'une manette pour iPhone et iPad, ce n'est pour l'heure qu'un brevet.

Il est aujourd’hui très clair qu’Apple est intéressé par le jeu vidéo. Après tout, les jeux vidéo sont probablement la catégorie la plus populaire des applications et la firme de Cupertino a beaucoup investi dans son service Apple Arcade pour proposer une expérience de jeu premium à celles et ceux qui peuvent en avoir marre des jeux remplis de publicités et de microtransactions. De là à proposer sa propre manette de jeux vidéo ?

Apple réfléchirait à l’idée d’une manette pour iPhone et iPad

C’est en effet ce que l’on apprend aujourd’hui. Et cela n’est finalement pas très surprenant. La marque à la pomme explorerait la possibilité de concevoir sa propre manette. C’est ce que laisse entendre un brevet découvert par Cult of Mac. La firme de Cupertino envisagerait ainsi de créer une manette pour ses appareils disposant de fixations magnétiques.

Cela signifie que les utilisateurs seraient en mesure de fixer l’appareil facilement sur un appareil comme un iPhone ou iPad et commencer à jouer immédiatement. Et quand on sait qu’il se murmure que la marque à la pomme devrait intégrer sa technologie MagSafe dans l’iPad, on se dit qu’un tel accessoire serait très logique. Par ailleurs, Apple pourrait aussi s’assurer d’une compatibilité totale avec jeux présents dans le catalogue de son Apple Arcade. Une raison supplémentaire pour les développeurs d’y proposer leurs titres et pour les joueurs de s’y abonner, et d’acheter ladite manette.

Ce n’est pour l’heure qu’un brevet

Cela étant dit, avant que vous ne rêviez de jouer à vos jeux préférés sur votre iPhone ou iPad avec une manette Apple entre les mains, rappelez-vous qu’il ne s’agit là que d’un brevet, rien ne saurait garantir que la firme de Cupertino ira au bout de son idée pour en faire un produit commercial. Qui plus est, une manette pourrait être un produit trop “de niche” pour la marque à la pomme, d’autant plus qu’il existe aujourd’hui sur le marché de nombreux périphériques de ce genre très aboutis.