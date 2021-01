Apple recommande de tenir l’iPhone 12 loin des pacemakers

Les smartphones sont aujourd'hui de véritables concentrés de technologies, ce qui n'est pas parfois sans certains "effets de bord", dira-t-on.

Les smartphones actuels embarquent des technologies très avancées, comme la recharge sans fil, laquelle permet, comme son nom l’indique, de recharger l’appareil ou parfois un autre accessoire sans fil. Ce genre de fonctionnalité peut cependant perturber certains autres appareils. C’est le cas notamment des pacemakers. Et l’iPhone 12 d’Apple est doté d’aimants pour la technologie MagSafe.

L’iPhone 12 ne doit pas être placé trop près d’un pacemaker

Il y a quelques semaines, une étude laissait entendre que les iPhone 12 d’Apple avec leurs aimants pour MagSafe représentaient une source d’interférence potentielle avec les implants médicaux comme les pacemakers. La firme de Cupertino avait avant cela communiqué un document dans lequel elle indiquait a contrario que MagSafe ne représentait justement pas “un grand risque d’interférence”.

Aujourd’hui, il semblerait que la marque à la pomme ait changé d’avis. En effet, si l’on en croit MacRumors, Apple a mis à jour ledit document et indique maintenant que MagSafe peut effectivement interférer avec des implants médicaux comme les pacemakers et autre défibrillateurs.

Les aimants de MagSafe pourraient interférer

Selon le document en question, “les appareils médicaux implantés comme les pacemakers et défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui répondent aux aimants et aux radios lorsque trop proches. Pour éviter d’éventuelles interactions entre ces appareils, gardez votre iPhone et vos accessoires MagSafe à une certaine distance de votre appareil (plus de 15 cm ou plus de 30 cm pendant la recharge). Mais consultez votre médecine et le fabricant de l’appareil pour les directives précises.”

Cela étant dit, dans le même temps, il semble que même si Apple reconnaît effectivement que l’iPhone 12 a davantage d’aimants que les modèles précédents, la firme de Cupertino est convaincue que ceux-ci “ne devraient pas poser de plus grands risques d’interférence magnétique avec les appareils médicaux que les modèles précédents d’iPhone.”