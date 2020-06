Apple rappelle les actions qu’elle prend contre les iPhone volés dans ses Apple Store

Avec les protestations qui ont lieu aux États-Unis, le pays a été le témoin de nombreux pillages. Sont notamment ciblés les Apple Store. Des vols tout à fait vains eu égard aux mesures que prend la firme de Cupertino pour s'en protéger.

Comme vous le savez très certainement maintenant, les États-Unis sont le terrain de protestations de grande ampleur depuis plusieurs jours. Ces protestations se veulent pacifiques, et le sont la plupart du temps, mais malheureusement, comme toujours, certains individus y voient là l’opportunité de piller les magasins et notamment les Apple Stores. Les iPhone font une cible de choix.

Pourtant, mauvaise nouvelle pour ces voleurs. Les appareils qu’ils parviennent ainsi à dérober sont totalement inutilisables. En effet, au cas où vous ne le sauriez pas, Apple a un système de protection en place permettant de briquer totalement les appareils volés. Cela signifie que dans le cas où quelqu’un volerait un téléphone directement dans un magasin ou sur un individu quelconque, il est possible de rendre l’appareil totalement inutilisable.

Apple rappelle qu’il est inutile de voler ses appareils dans les magasins

Les iPhone concernés affichent alors un message informant que le smartphone a été totalement désactivé et que la localisation est activée. Le message demande aussi que le téléphone soit retourné au magasin Apple le plus proche. Et bien évidemment, les autorités locales sont alertées de l’existence de ces appareils volés. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de l’activation de ces mesures de protection. L’année dernière, des voleurs avaient dérobé de nombreux produits de la marque, y compris des iPhone, et tous avaient rapidement eu droit à ce traitement. Dans le cas où vous verriez un iPhone vendu en ligne à un tarif qui semble bien trop beau pour être vrai, résistez à la tentation. Vous risqueriez de vous retrouver avec un morceau de technologie pas plus utile qu’une brique.