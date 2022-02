Apple rachète une startup spécialisée dans la génération dynamique de bandes-son

Apple rachète une startup spécialisée dans la génération automatique de bande-son

Avez-vous déjà regardé un film qui fait peur sans le son ? L’expérience peut toujours faire peur, assurément, mais il ne fait aucun doute que la bande-son “qui fait peur” vient clairement rajouter à ce sentiment d’angoisse, de peur, voire de panique suscité par l’œuvre. C’est pour cette raison qu’il est primordial pour un film de bien choisir sa bande-son. L’intelligence artificielle peut créer elle-même ces pistes audio, dans une certaine mesure, et cela semble intéresser le géant Apple.

Apple rachète une startup spécialisée dans la génération automatique de bande-son

Et il semblerait que ce soit un aspect qui intéresse grandement Apple. En effet, selon un rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait racheté une société répondant au nom de AI Music. Il s’agit d’une startup qui utilise l’intelligence artificielle pour créer dynamiquement des bandes-son ainsi que de la musique adaptative.

Cette technologie pourrait être très utile pour la marque à la pomme

Mais pourquoi la marque à la pomme serait-elle intéressée par une telle technologie ? Selon MacRumors, cette technologie de musique dynamique et adaptative pourrait être très utile pour les séances d’entraînement. Apple propose en effet depuis quelque temps à ses clients l’abonnement Fitness+ qui permet de faire de l’exercice et de synchroniser leurs sessions avec leur Apple Watch. Pourquoi alors ne pas inclure une fonctionnalité qui viendrait directement adapter la musique que vous écoutez pendant votre sport selon votre rythme cardiaque, par exemple ?

Cette technologie pourrait aussi trouver son utilisé dans d’autres produits Apple comme iMovie. Ainsi, les utilisateurs n’auraient plus nécessairement besoin de trouver eux-mêmes une musique de fond pour leur vidéo, l’application pourrait leur générer d’elle-même une piste audio directement basée sur la vidéo. Plusieurs rumeurs évoquaient aussi la possibilité que de futurs AirPods disposent de fonctionnalités de la santé. Apple Music pourrait alors être en mesure de s’adapter à ce que vous êtes en train de faire. Cette acquisition de AI Music est très intéressante, mais comme souvent, et d’autant plus avec Apple, seul le temps nous dira ce que la firme de Cupertino a l’intention de faire de cette société et de ses actifs. À suivre !