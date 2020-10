Apple rachète une société dont l’intelligence artificielle peut comprendre ce qu’il y a dans vos vidéos

La photo est un aspect extrêmement important dans l'utilisation des smartphones. Que ce soit dans la prise de photo en elle-même ou dans la gestion des clichés, les fabricants et éditeurs travaillent d'arrache-pied. Apple aussi, bien évidemment.

L’une des fonctionnalités très appréciés de Google Photos est l’utilisation par Google de l’intelligence artificielle pour aider à identifier les personnes et objets sur les photos. Étant donné le nombre de photos que l’on peut prendre avec l’appareil de notre smartphone, il est parfois difficile de retrouver un cliché particulier. Avec une telle indexation par l’intelligence artificielle, la recherche devient bien plus facile.

Apple rachète une société spécialiste de l’intelligence artificielle

Apple dispose d’une fonctionnalité similaire, évidemment, mais aujourd’hui, la firme de Cupertino semble vouloir aller plus loin. En effet, si l’on en croit Mark Gurman, de Bloomberg, la marque à la pomme aurait acquis la société Vilynx il y a quelques mois. Il s’agit d’une startup spécialiste de l’intelligence artificielle et notamment dans l’analyse de vidéos pour comprendre leur contenu grâce aux indices visuels, audio et même textuels.

L’intelligence artificielle de l’entreprise a déjà été utilisé pour aider à créer des tags pour les vidéos et faciliter leur recherche. Apple a depuis confirmé cette acquisition via un communiqué ô combien laconique que l’on ne connait que trop bien : “Apple achète de petites sociétés de technologie de temps à autre et n’a généralement pas pour habitude de discuter de ses intentions.”

pour mieux comprendre et indexer les vidéos que nous prenons sur nos smartphones

Difficile de savoir ce que Apple a l’intention de faire avec une telle acquisition mais comme dit, peut-être la firme de Cupertino souhaite-elle améliorer cette détection des éléments pour l’indexation et appliquer le même principe que sur son application Photos aux vidéos. Ce genre d’acquisitions est d’ordinaire appliqué de manière très subtile. Si Apple devait effectivement intégrer la technologie de Vilynx, peut-être ne le saurions-nous même pas.

En tous les cas, il est plus évident que jamais que l’intelligence artificielle s’invite aujourd’hui sur nos smartphones dans des opérations pourtant aussi basiques que la simple prise de photo ou de vidéo. Et cela devrait nous simplifier grandement la vie.