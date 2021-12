Apple publie un guide pour son Relais privé iCloud

Apple publie un guide sur son relais privé iCloud pour tout savoir de cette fonctionnalité.

L’une des grandes fonctionnalités introduites par Apple dans son iOS 15, c’est le relais privé iCloud. Celle-ci fonctionne un peu comme un VPN dans le sens où elle vient protéger votre identité en ligne, mais ce n’est pas un VPN à proprement parler. Ce qui explique pourquoi la firme de Cupertino ne qualifie pas ce service de VPN. Ceci étant dit, la fonctionnalité est encore en bêta, mais le géant américain a récemment publié un guide complet sur le service.

Apple publie un guide sur son relais privé iCloud

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le relais privé iCloud permet donc de dissimuler son identité en ligne. Selon le guide en question d’Apple, le principe est le suivant : le système envoie votre requête via deux relais différents. En envoyant ainsi vers deux destinations différentes, votre identité de navigation ne peut pas être assemblée en une seule entité pour compiler les donnant vous concernant.

Pour tout savoir de cette fonctionnalité

Cela signifie que, si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée que votre activité sur internet soit traquée par certains géants de la tech notamment, ce qui permet par la suite de fournir des publicités ciblées très personnalisées et autres campagnes marketing dans le seul but de vous faire dépenser de l’argent, alors le relais privé iCloud peut être une réponse très intéressante à cette préoccupation. Cela étant dit, le système n’est pas parfait, il est encore en version bêta et il subsiste encore un certains nombres de bugs. Il y a quelque temps, par exemple, il était tout de même d’obtenir l’adresse IP d’un utilisateur “caché” derrière ce relais privé iCloud.

Le guide met aussi en avant certaines situations particulières dans lesquelles le relais privé iCloud peut ne pas fonctionner, comme lorsque l’appareil est branché en filaire sur un ordinateur ou si vous êtes connecté(e) sur votre réseau d’entreprise et que les paramètres dudit réseau prennent le pas sur le relais privé iCloud.