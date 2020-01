Apple propose la gravure gratuite sur les étuis des AirPods

Les fêtes sont peut-être désormais derrière nous, il y a toujours des occasions de faire des cadeaux à ses proches. Les AirPods sont une bonne option, d'autant que, désormais, la firme de Cupertino offre la gravure personnalisée sur l'étui de charge.

Si vous cherchez à personnaliser tant soit peu l’étui de charge de vos Apple AirPods, ou d’une paire que vous souhaitez offrir, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Apple offre désormais gratuitement la personnalisation. Ainsi, les nouveaux acheteurs peuvent faire graver sur l’étui un emoji, un nom, des initiales, un numéro de téléphone ou une date. Une offre assez sympathique, exclusivement chez Apple.

Apple offre la personnalisation gratuite de l’étui des AirPods

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, les utilisateurs peuvent choisir d’ajouter le texte de leur choix – court, évidemment – ou un emoji. Malheureusement, le choix de ce côté-là est assez limité puisque seule une trentaine d’options est disponible. Mais on retrouve tout de même l’emoji caca. Il fallait au moins cela pour que l’option soit intéressante. Soit. C’est en tous les cas un bon moyen de personnaliser son étui et de le retrouver plus facilement au milieu de ceux de vos amis. Ce qui n’est parfois pas une mince affaire, il faut le reconnaître.

Une option sympathique pour un cadeau, par exemple

Toujours est-il que le processus de gravure en lui-même se contente de tracer des lignes grises sur l’étui. Impossible d’y mettre la moindre touche de couleur. Il vous faudra faire sans. Si vous vouliez désespérément un emoji (ou un petit dessin) coloré, vous devrez utiliser un service tiers, Apple ne pourra satisfaire votre demande. À noter, cette option de personnalisation est disponible pour les AirPods de 2ème génération ainsi que les AirPods Pro. Autrement dit, si vous vous offrez une paire d’AirPods neuve chez Apple, n’oubliez pas que la marque à la pomme propose désormais la gravure gratuite. Directement la page du produit – ici celles des AirPods Pro – pour tous les détails.