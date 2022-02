Apple prévient les utilisateurs de MacBook Pro et Pro Display XDR d’une erreur de “luminosité limitée”

Apple informe d'une possible erreur gênante sur les Pro Display XDR et MacBook Pro 14 et 16 pouces. Une "luminosité limitée" peut apparaître dans certaines conditions.

L’Apple Pro Display XDR est un produit pour le moins onéreux. On pourrait bien évidemment dire que l’appareil est principalement orienté vers les professionnels qui ont besoin de la résolution et de la précision du rendu des couleurs, mais même dans ce cas, c’est un accessoire très cher. Et malheureusement, il semblerait que cet écran ainsi que les dalles des nouveaux Apple MacBook Pro 14 et 16 pouces soient sujets à certains soucis.

Apple informe d’une possible erreur gênante sur les Pro Display XDR et MacBook Pro 14 et 16 pouces

Selon un nouveau document d’aide publié par Apple, la firme de Cupertino avertir les possesseurs de ces appareils qu’ils peuvent voir apparaître un message d’erreur informant d’une “luminosité limitée”. La marque à la pomme explique que “cela peut arriver si la température ambiante de la pièce est élevée et que vous affichez du contenu très lumineux pendant un long moment.”

Pour corriger le problème, Apple explique les utilisateurs de Mac Book Pro devraient quitter les applications qui consomment beaucoup de ressources système, tandis que ceux qui utilisent un Pro Display XDR devraient mettre leur écran en mode référence. La firme de Cupertino suggère par ailleurs de diminuer la température ambiante et de fermer ou cacher les fenêtres qui peuvent afficher ou jouer du contenu HDR.

Une “luminosité limitée” peut apparaître dans certaines conditions

Apple explique que, si le problème persiste malgré une température ambiante inférieure à 25°C, il faut prendre contact avec la firme de Cupertino. Cela étant dit, il semblerait que le problème ne soit pas très répandu, d’autant plus que l’on en entend parler que pour la première fois alors que le Pro Display XDR est commercialisé depuis plusieurs années.

Cependant, nous ne pouvons qu’imaginer que ce problème doit être très ennuyeux pour celles et ceux qui ont dépensé une coquette somme pour cet écran ou pour l’un de ces nouveaux MacBook Pro. Espérons que la marque à la pomme pourra corriger le problème rapidement.