Apple présente une nouvelle version du Mac Mini

Plus puissant et chauffant moins rapidement, il est toujours aussi compact et représente le plus accessible des ordinateurs d'Apple.

Apple a lancé hier un nouveau Mac Mini à partir de 929€ (Processeur quadricœur à 3,6 GHz, 256 Go de stockage) ou 1 279€ (Processeur hexacœur à 3 GHz, 512 Go de stockage). Le plus petit des ordinateurs d’Apple est bien portable, mais ce n’est pas un laptop, seulement une unité centrale. Dans son petit format carré aux coins arrondis, il offre une configuration standard s’appuyant sur un processeur Intel Core i3 quadricœur huitième génération à 3,6 GHz avec 6 Mo de mémoire cache N3 partagée, 8 Go de mémoire SO-DIMM DDR4 à 2 666 MHz, un stockage SSD PCIe de 256 Go et une puce graphique Intel UHD Graphics 630.

Rien ne bouge sur la connectique

Le Mac Mini peut prendre en charge jusqu’à trois écrans (deux 4K via Thunderbolt 3 plus un écran 4K via HDMI 2.0) mais peut aussi partir sur un combo écran 5K + écran 4K, le premier en Thunderbolt 3 et le second en HDMI 2.0. Côté connectique, il dispose de 4 ports Thunderbolt 3 (USB‑C), deux ports USB 3 (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet et une prise casque 3,5 mm.

Une nouvelle architecture thermique

Pour la connectivité, elle est assurée par la présence d’une puce Wi‑Fi 802.11ac (compatible IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0 et Ethernet 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (connecteur RJ‑45). La petite machine de 1,3 kg est un carré de 19,7 cm de côté épais de 3,6 cm. L’architecture thermique a été repensée pour mieux évacuer la chaleur lors des charges de travail importantes : outre le stockage 100 % flash, le Mac Mini arbore un plus gros ventilateur, de nouvelles ouïes d’aération et une alimentation repensée pour dégager deux fois plus d’air.

Vendu à partir de 929€, c’est le plus accessible des ordinateurs de la marque, pour peu que l’on possède déjà un écran. Le Mac Mini sera livré à partir de 23 mars.