Apple présente un nouvel iPad Pro

Lancée à partir de 899 euros, la tablette haut de gamme d'Apple destinée à remplacer un ordinateur est présentée comme un objet "unique" et "magique". Elle sera disponible le 25 mars.

Apple a aujourd’hui présenté un nouveau Mac Mini, un nouveau MacBook Air et lance également un nouvel iPad Pro, à 899 euros en configuration standard pour l’écran 11 pouces (jusqu’à 1 619€) et à partir de 1 119€ pour l’écran 12,9 pouces (jusqu’à 1 839€). Apple vante son écran Liquid Retina bord à bord équipé des technologoes ProMotion et True Tone et de “la meilleure précision des couleurs du marché” avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, une luminosité de 600 nits, une large gamme de couleurs P3 et une réflectance “ultra-faible”. L’appareil dispose d’un nouvel appareil photo ultra grand‑angle 10 Mpx, d’un appareil photo grand‑angle 12 Mpx et d’un scanner LiDAR qui “ouvre un champ des possibles immense pour la réalité augmentée.” Pour l’identification, comme sur les iPhone, la tablette utilise le capteur avant et TrueDepth pour profiter de l’authentification faciale (mais aussi de FaceTime et des Animoji).

Des performances de haute volée

Annonçant que “les PC n’ont qu’à bien se tenir” et que “votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur“, Apple a revue les performances de la tablette en intégrant une puce A12Z Bionic et un processeur graphique huit cœurs qui permet de se livrer à des tâches gourmandes en ressources comme le montage vidéo 4K, la conception 3D ou encore la réalité augmentée. La firme a amélioré l’architecture thermique pour offrir “des pics de performances plus élevés et une puissance plus soutenue sur la durée“.

Une expérience utilisateur repensée

La tablette qui tourne sous le système d’exploitation dédié iPadOS se voit octroyer un tout nouveau Magic Keyboard qui permet via son port USB‑C de recharger l’appareil et protège l’iPad Pro au recto comme au verso. Il renoue avec le mécanisme à ciseaux et la course de frappe de 1 mm du MacBook 2016. Le curseur du Trackpad “a été repensé pour une utilisation avant tout tactile” et devient contextuel “ce qui signifie qu’en fonction du contenu sur lequel vous le pointez, il devient la commande dont vous avez besoin – qu’il s’agisse d’un bouton, d’une icône d’app ou encore de texte“, histoire de rendre l’expérience d’utilisation plus fluide. L’iPad Pro 2020 sera disponible dès le 25 mars.